الثلاثاء 14 يناير 2025
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صحة الشرقية تعلن افتتاح عيادة التغذية العلاجية بمستشفى ههيا

مستشفى ههيا، فيتو
مستشفى ههيا، فيتو

افتتحت الدكتورة هبة الضريبي مديرة مستشفى ههيا المركزى  بمحافظة الشرقية عيادة التغذية العلاجية والتى تقدم خدمات شاملة لتلبية احتياجات المواطنين  الصحية والغذائية، تحت إشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين وأخصائيي التغذية

نجاح إجراء جراحتين خطيرتين بمستشفى ههيا المركزي في الشرقية

الخدمات المقدمة بالعيادة 

وقالت إن الخدمات المقدمة عبارة عن وضع أنظمة غذائية لمرضى السمنة والنحافة ووضع أنظمة غذائية مخصصة لمرضى “السكر، الضغط، القلب، الكلى، والأورام”.بالاضافة أنظمة غذائية للأطفال المصابين بداء السكري من النوع الأول.

الأطباء العاملين بالعيادة 

وأشارت “الضريبي” إلى أنه  يعمل بعيادة التغذية العلاجية من الأطباء الدكتور محمد علي الكاتب اخصائي الباطنة ومشرف العيادة والدكتور محمود بندق اخصائي التغذية العلاجية والدكتورة داليا جمال اخصائي التغذية العلاجية بالاضافة الى الدكتورة حنان منصور عيد وهى ايضا اخصائي التغذية العلاجية

نجاح جراحة دقيقة لمصاب بمركز ههيا في الشرقية

مديرو العيادات الخارجية وعيادة التغذية 

وأضافت مديرة المستشفى أن العيادات الخارجية بالمستشفى يديرها الدكتورة منال خالد والدكتورة امل حامد حيث وضعت مواعيد لعيادة التغذية العلاجية أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل اسبوع  والمواعيد  من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية مساء. 

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