أخبار مصر اليوم: موعد أول أيام شهر رمضان 2025 فلكيا.. آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين.. فصل الطالبات المعتديات على كرمة بمدرسة التجمع

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:





وزير التعليم العالى يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.





وزيرة التضامن لذوي الهمم: احلموا ووراكم حكومة هتنفذ لكم كل أحلامكم

شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية حزب مستقبل وطن باليوم العالمي لذوي الهمم، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقيادات الحزب، وعدد من الشخصيات العامة، وشملت الاحتفالية عروضا فنية للمبدعين من ذوي الإعاقة، وتكريم للأبطال الرياضيين.





الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار على هذه المناطق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة مساء على أقصى غرب البلاد، وذلك على فترات متقطعة.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة

بدأ اليوم الأحد التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025، ويبحث المواطنين عن خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة.



ومن خلال السطور التالية نستعرض خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والأوراق المطلوبة.

ولمعرفة خطوات التقديم لوظائف السكك الحديدية لعام 2025 والاوراق المطلوبة عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

طوارئ بالموانئ البحرية بسبب حالة الطقس

أعلن قطاع النقل البحري، العمل بخطط الطوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية، لطقس غدا الاثنين والخاصة بعدم استقرار الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، الأمر الذى يهدد سلامة الملاحة بالموانئ.





البحوث الفلكية تعلن موعد أول أيام شهر رمضان 2025 (فيديو)

شهر رمضان 2025، كشف الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الموعد المحدد لبداية شهر رمضان الكريم 2025.



إمساكية رمضان 2025، وأكد “شاكر” خلال تصريحات للتليفزيون المصري، أنه من المنتظر بدء شهر رمضان الكريم فلكيا 1 مارس 2025.

آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن آليات جديدة لحذف غير المستحقين للدعم من منظومة التموين خلال الفترة المقبلة.

أكد وزير التموين، أن المعايير الجديدة لمستحقي الدعم ستكون متحركة ومتغيرة، موضحا أن لجنة العدالة الاجتماعية تنعقد بشكل مستمر لتحديد معاييرالاستبعاد الجديدة لحذف غير المستحقين للدعم، وإعلان مخرجات تلك الاجتماعات على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وزير النقل يوافق على صرف منحة للعاملين بالسكك الحديد والمترو

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديد والمترو بطلب الي وزير النقل للموافقة علي صرف منحة للعاملين بالسكك الحديدية والمترو.



ووافق الفريق كامل الوزير وزير النقل على منحة شهر رمضان المبارك، للعاملين بالمترو والسكك الحديد والتي تقدر بـ 750 جنيها

خناقة مدرسة التجمع، والد الطالبة كرمة يكشف مفاجأة بشأن واقعة الاعتداء

كرمة أحمد، قال أحمد تيسير والد الطالبة كرمة المعتدى عليها في واقعة خناقة مدرسة التجمع، إن ابنته تتحسن جسديا ولكن تأهيلها نفسيا لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت.



ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن هناك 3 طالبات قمن بالاعتداء على ابنته كرمة أحمد وتم القبض عليهن عكس ما يقال بأن المعتدين طالبتين فقط.

قبل الافتتاح، أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف المصري الكبير

حددت هيئة المتحف المصري الكبير، أسعار تذاكر الجولات الإرشادية بالمتحف، والتى تصل إلي 350 جنيها للزائرين المصريين، و175 جنيها للطلاب والأطفال وكبار السن.





بعد تصريحات وزير التموين، سعر السكر المدعم على بطاقات التموين ونصيب الفرد

تواصل منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر يناير 2025.



وتوفر وزارة التموين 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لنحو 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه.

خناقة مدرسة التجمع، التعليم تقرر فصل الطالبات وحرمانهم من التقديم في أي مدرسة هذا العام

خناقة مدرسة التجمع، أصدر وزير التربية والتعليم عدة قرارات في واقعة الاعتداء على إحدى الطالبات بمدرسة خاصة دولية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد الاطلاع على تقرير اللجنة المشكلة وفقا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف.





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