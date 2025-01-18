وزير التموين: ارتفاع مخصصات الدعم السلعي لـ 235 مليار حال التحول لـ"النقدي"

قال شريف فاروق وزير التموين إن هدف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ليس ضغط الموازنة، ولكننا نستهدف عدم وجود أي هدر أو ممارسات خاطئة في منظومة الدعم.

صعوبة تطبيق الدعم النقدي بسبب التضخم

ولفت خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: هناك صعوبة في تطبيق التحول إلى الدعم النقدي في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

زيادة مبلغ الدعم النقدي

وأوضح: تقديراتنا للدعم النقدي بوجود مبلغ آخر خلاف الـ50 جنيها يعادل استحقاق المواطن من السلع والخبز ببطاقات التموين.

المستحقون للدعم النقدي



ولفت وزير التموين إلي أن المستحقين للدعم النقدي هم نفس المستحقون للدعم العيني، ونعمل على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في الفترة الحالية.



تكلفة الدعم التمويني على الدولة

وأكد أن التكلفة الحقيقية لدعم السلع تصل إلى 100 جنيه وليس 50 جنيها، متوقعًا ارتفاع فاتورة الدعم في الموازنة الحالية.

فاتورة الدعم السلعي

وأشار وزير التموين، إلي أن الدعم السلعي في مصر يقدر بنحو 135 مليار جنيه، واعتقد أنه سيرتفع أيضا 100 مليار.

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