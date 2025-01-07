خطوات التقديم للوظائف الحكومية لعام 2025.. أسباب رفض الأوراق واستبعاد المتقدمين.. وهذه نصائح للمتقدمين لقبول أوراقهم.. والمركزي للتنظيم والإدارة يحذر من هذا الخطأ أثناء تسجيل البيانات

مع بداية العام الجديد 2025 يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ بالإعلان عن وظائف في عدد من الجهات الحكومية وذلك وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016 والذي أقر بأن الإعلان عن وظائف في الحكومة يكون مرتين في العام في يناير ويونيو من كل عام وفقًا لحاجة الجهات الحكومية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن وظائف في الجهات الحكومية في يناير الجاري، ويبحث العديد من الراغبين في التقديم عن خطوات التقديم في تلك الوظائف.

خطوات التسجيل بموقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة كيفية تسجيل بياناتك على موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

وهناك عدة نصائح للمتقدمين لابد وأن يتم اتباعها أثناء عملية التقديم أبرزها:

-لا بد أن تتم مطابقة أوراق المتقدمين للتأكد من شروط المسابقة.

-يجب على المتقدمين التقدم للوظائف القيام بأنفسهم دون الاعتماد على الغير.

-على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة.

-متابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط.

ورصد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في المسابقة الماضية قيام عدد من المتقدمين بالاعتماد على العاملين بمقاهي الإنترنت (سايبر) في القيام بالتقديم بدلًا من القيام بذلك بأنفسهم رغم تبسيط خطوات التقديم، مما أسفر عن تسجيل العديد من الطلبات غير مكتملة المستندات، أو اختلاط مستندات المتقدمين بين بعضهم البعض.

كما أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات.

أسباب رفض الأوراق بموقع بوابة الوظائف الحكومية

وتنوعت أسباب رفض الأوراق ما بين عدم مناسبة المؤهل بنسبة 68 بالمائة، وعدم مطابقة المستندات لشروط الإعلان بنسبة 27 بالمائة، وعدم ملاءمة التقدير الحاصل عليه المتقدم للشروط بنسبة تزيد قليلًا على 2 بالمائة وعدم مطابقة الرقم القومي مع الرقم المسجل بالطلب وعدم مطابقة محل الاقامة المثبت بالرقم القومي مع المحافظة التي تم التقديم لها وعدم مطابقة السن.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل مؤكدًا أن الوظائف المطلوبة للتعيين 1098 موظفًا في عدد من التخصصات .

موقع بوابة الوظائف الحكومية، فيتو

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف السكك الحديدية لعام 2025

وعن الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف السكك الحديدية لعام 2025، فإنها تتضمن ما يلي:

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولى الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديـًا.

9ـ ألا يزيد سن المتقدم على 30 عاما.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكك الحديدية لعام 2025

وشملت الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف السكك الحديدية لعام 2025 ما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

2- صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه».

3_ إقرار يوقع عليه الشخص أمام مدير إدارة الموارد البشرية بالوحدة، ومصدقًا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى، خلال الأربع سنوات السابقة.

4- قرار المجلس الطبى المختص بثبوت اللياقة الصحية لشغل الوظيفة المرشح لها متضمنا اجتياز المرشح الكشف الطبى وتحليل المخدرات.

5- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

6- أصل المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

7- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

8- شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

9- إقرار الحالة الاجتماعية.

10- إقرار الذمة المالية.

11- أي مستندات أخرى تطلبها السلطة المختصة.

وظائف السكك الحديدية لعام 2025

وتتضمن المسابقة الإعلان عن حاجة الهيئة لعدد (105) في وظائف مهندس ثالث بالمسميات الآتية (مهندس إشارات، مهندس ميكانيكا، مهندس كهرباء، مهندس سكة، مهندس حركة) بمختلف التخصصات، و(114) في وظائف بالمسميات الوظيفية الآتية (فني صيانة وتجديدات سكة، فني مزلقان، فني مناورة)، وعدد (92) بالمسميات الوظيفية الآتية (صراف تذاكر، مشرف قطار) بمختلف التخصصات، و(429) بالمسميات الوظيفية الآتية (أخصائي تحكم مركزي CTC، مراقب حركة مركزي، منظم حركة قطارات)، و(235) (مساعد قائد قطار ممتاز)، و(123) (مساعد قائد قطار رابع) بالمحافظات المذكورة على صفحة بوابة الوظائف الحكومية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

للتعرف على الشروط والمستندات المطلوبة يمكن للراغب في التقديم الاطلاع على تفاصيل الإعلان على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/

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