"التموين" تواصل تنقية البطاقات قبل التحول إلى الدعم النقدي، تطبيق محددات الاستبعاد لحذف غير المستحقين، وعودة تشغيل بعض البطاقات الموقوفة بسبب المرتب المرتفع وحالات الوفاة

تعكف وزارة التموين والتجارة الداخلية على تنقية قاعدة بيانات مستحقي الدعم قبل التحول إلى الدعم النقدي، من خلال تطبيق محددات الاستبعاد لحذف غير المستحقين للدعم.

وبدأت وزارة التموين في تطبيق محددات الاستبعاد لحذف غير المستحقين للدعم منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث فوجئ الآلاف من أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم، وحرمانهم من صرف السلع التموينية والخبز معا.

وتوجه العديد من أصحاب البطاقات إلى مكاتب التموين التابعين لها، والتي أكدت لهم بدء تطبيق محددات عدالة اجتماعية جديدة اعتبارا من شهر ديسمبر الماضي والتي أدت إلى توقف من ينطبق عليه تلك المحددات.

محددات العدالة الاجتماعية الجديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق محددات جديدة للعدالة الاجتماعية مع بداية شهر ديسمبر 2024، وتتمثل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها بداية من الشهر الجاري، في:

امتلاك سيارة موديل 2017 فأعلى.

مصاريف مدرسة للأبناء تتجاوز الـ50 ألف جنيه.

الحصول على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

هذا بجانب وقف أصحاب البطاقات التموينية الذين يحصلون على ممارسة كهرباء ولم يتقدموا بطلب لتركيب عداد كهرباء كودي حتى الأن.

وأوضحت وزارة التموين أن استبعاد بطاقات التموين بسبب محددات العدالة الاجتماعية يترتب عليه وقف صرف التموين والخبز معا وليس التموين فقط.

وقف بطاقات تموينية بسبب ممارسات الكهرباء

من ناحية أخرى، فوجيء عدد كبير من المواطنين أصحاب البطاقات التموينية بوقف بطاقاتهم من أول ديسمبر الماضي، ومنعهم من صرف السلع التموينية وكذلك الخبز المدعم بسبب ممارسات الكهرباء وعدم التقديم لتركيب عدادات الكهرباء الجديدة. رغم قرارات تفعيل البطاقات، وقف بطاقات جديدة أول ديسمبر

يأتي ذلك رغم قرار وزير التموين في شهر أكتوبر الماضي، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عودة تفعيل البطاقات التموينية للمواطنين التي توقفت في شهر سبتمبر الما ضي، والمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، وذلك بعد توقفها مؤقتًا خلال شهر أكتوبر.

وبعد تصريح لوزير الكهرباء بإرسال بيانات المواطنين أصحاب البطاقات لوزارة التموين لعودتهم مرة أخرى لمنظومة الدعم، نظرا لأن تأخير تركيب العدادات نتيجة تقصير من شركات الكهرباء ونقص في توافر العدادات.

تفعيل بطاقات التموين بعد توقفها بسبب التيار الكهربائي

واستطاع أصحاب البطاقات التموينية التي كانت متوقفة في شهر سبتمبر الماضي بسبب سرقة التيار الكهربائي، من صرف مقررات التموين لشهر نوفمبر الماضي، وذلك بعد قرار وزير التموين بعودة تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، مؤكدا تفعيل البطاقات التموينية المتوقفة للمواطنين المسجلين بنظام ممارسة الكهرباء، اعتبارا من أول نوفمبر 2024.

وأوضح الوزير، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على مصلحة المواطنين والاهتمام باحتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقديم الخدمات بأعلى جودة، بما يضمن تلبية تطلعات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، كما شدد الوزير على استمرار إيقاف الدعم عن من تحرر لهم محاضر سرقة التيار الكهربائي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك لضمان توزيع الدعم بعدالة وحماية موارد الدولة.

وقف صرف التموين والخبز خلال ديسمبر 2024

ويترتب على تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وقف صرف التموين والخبز معا اعتبارا من الشهر الماضي، وهذا عكس ما كان يحدث عند تطبيق محددات العدالة الاجتماعية في مراحلها السابقة، حيث كان يتوقف صرف التموين فقط، بينما يستمر صاحب البطاقة الموقوفة بسبب محددات الاستبعاد في صرف الخبز المدعم.

إنفراجة لأصحاب البطاقات التموينية الموقوفة



وفي إنفراجه لأصحاب بعض البطاقات التموينية ، قامت وزارة التموين والتجارة بإعادة تشغيل البطاقات التموينية لبعض أصحاب البطاقات التي توقفت بطاقاتهم بسبب عدم خصم حالات الوفاة من البطاقة، ووجود غرامة مستحقة عليها نتيجة صرف الحصص التموينية للمتوفي.

وطالبت وزارة التموين من مديريات التموين بإعادة تشغيل هذه البطاقات بعد أن يسدد أصحابها فروق الأسعار المستحقة.

واشترطت وزارة التموين لإعادة تشغيل تلك البطاقات الموقوفة، سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، ويسمح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم.

وألزمت وزارة التموين أصحاب البطاقات تقديم إقرارات وتعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًّا.

وحذرت وزارة التموين من اتخاذ إجراء صارم في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، فضلًا عن إعادة النظر في استمرار تشغيل تلك البطاقات التموينية.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي موجه إلى مديريات التموين، ضرورة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات لضمان انتظام السداد وتحديث بيانات المستفيدين.

ودعت وزارة التموين مديرياتها بالمحافظات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وموافاة الوزارة بتقارير دورية عن الحالات التي يتم إعادة تشغيل بطاقاتها. كما أكدت أهمية الالتزام بالشروط والضوابط التي تضمن استقرار منظومة الدعم، مع الحفاظ على حقوق الدولة المالية.

إعادة تشغيل بطاقات التموين بعد توقفها بسبب مرتب مرتفع

من ناحية أخرى، كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن مفاجأة سارة لأصحاب البطاقات التموينية الذين توقفت بطاقاتهم الشهر الماضي بسبب محددات الاستبعاد.

وأكد مصدر لـ “ فيتو" عودة تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة بسبب محدد الاستبعاد الخاص بحصول صاحب البطاقة "رب الأسرة " على مرتب شهري مرتفع يصل إلى 24 ألف جنيه فأعلى.

وأشار المصدر إلى أن سبب إعادة تشغيل بطاقات التموين الموقوفة بسبب محدد استبعاد “مرتب مرتفع“، هو حذف بعض البطاقات بشكل عشوائي وخاطئ لعدم دقة البيانات والمعلومات، موضحا أنه تم اتخاذ قرارات بإعادة تلك البطاقات لتفادي أي أخطاء حدثت في تطبيق محدد “مرتب مرتفع 24 ألف جنيه فأكثر".

وأوضح المصدر بدء تشغيل البطاقات الموقوفة بسبب محدد مرتب مرتفع اعتبارا من شهر يناير الجاري

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