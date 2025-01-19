حالة الطقس بوادي النطرون غدًا الإثنين 20 -1- 2025

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس بوادي النطرون بمحافظة البحيرة غدا، حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الإثنين طقسا معتدلا نهارًا، شديد البرودة ليلًا، على كافة الأنحاء حيث تسجل درجات الحرارة 22 نهارًا و10 درجة ليلا.

حالة الطقس غدًا بالقاهرة

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غداالاثنين، حيث يسود طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلى شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد

حالة الطقس غدا في القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

حالة الطقس غدا في السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 11

حالة الطقس غدا في جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12





حالة الطقس غدا في شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 6

حالة الطقس غدا في جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى:09



حالة الطقس اليوم الاحد 19-1-2025 فى مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقساليوم الاحد، حيث يسود يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في ووسط سيناء.

طقس اليوم

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وعلى وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في العاصمة الإدارية

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في 6 أكتوبر

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة اليوم في بنها

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في العلمين الجديدة

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

درجات الحرارة اليوم في مطروح

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

درجات الحرارة اليوم في سيوة

درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في كاترين

درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 17

درجات الحرارة اليوم في بورسعيد

درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في الزقازيق

درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في الإسماعيلية

درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في السويس

درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ

درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

درجات الحرارة اليوم في الغردقة

درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

درجات الحرارة اليوم في الفيوم

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

درجات الحرارة اليوم في بنى سويف

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة اليوم في المنيا

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

درجات الحرارة اليوم في أسيوط

درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

درجات الحرارة اليوم في سوهاج

درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

درجات الحرارة اليوم في الأقصر

درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

درجات الحرارة اليوم في أسوان

درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 27

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