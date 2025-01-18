قبل تحديد موعد الافتتاح، 7 فئات يدخلون المتحف المصري الكبير مجانا

أوشكت وزارة السياحة والآثار على الانتهاء من أعمال تجهيزات العرض بـالمتحف المصري الكبير، وذلك استعدادا لإعلان موعد الافتتاح الرسمي للمتحف.

الفئات المعفاة من دفع رسوم تذاكر دخول المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير، عدة فئات معفاة من دفع رسوم تذاكر الدخول لزيارة القاعات والمناطق المفتوحة ضمن التشغيل التجريبي لقاعات المتحف وهي كالتالي:

الأطفال تحت سن 4 سنوات

المصريون من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافق شخصي واحد

مرشدو السياحة المصريين «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أفراد أسر الشهداء من الدرجة الأولى «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

قدامى المحاربين في الجيش المصري «باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والأعياد الرسمية»

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف.

غير المصري المتزوج بمصرية وأبناؤهم والعكس مؤهلون لشراء تذكرة الدخول المصرية

سيناريوهات العرض بالمتحف المصري الكبير

ويقدم المتحف المصري الكبير تجربة فريدة للزائرين، ويبدأ مسار الزيارة برؤية المسلة المعلقة وهى مسلة الملك رمسيس الثاني أول مسلة معلقة فى العالم، ويستطيع الزائر أن يرى خرطوش الملك أسفل جسم المسلة، والذى يظهر للمرة الأولى منذ آلاف السنين.

وفتحت هيئة المتحف المصري بالتحرير العديد من المناطق للزيارة ضمن التشغيل التجريبي بالمتحف وتشمل علي المسلة المعلقة والبهو العظيم والدرج العظيم بالمتحف المصري الكبير، فضلا عن المناطق التجارية بالمتحف والتي تضم المطاعم والبازارات والكافتيريات والمخصصة لعرض وبيع أشهر الماركات المصرية، فضلا عن قاعات العرض والتي تم افتتاحها مؤخرا وتشمل 12 قاعة عرض رئيسية

ومن المقرر أن يعرض المتحف المصري الكبير أكثر من 50 الف قطعة أثرية تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة ومعتقدات المصريين القدماء وعاداتهم وتكتشف أسرار التحنيط والطقوس الجنائزية.

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير

وحددت هيئة المتحف المصري الكبير أيضا أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير وتصل إلى 200 جنيه للزائر المصري و100 جنيه للطفل والطالب المصري، و100 جنيه لكبار السن.

كما حددت هيئة المتحف المصري الكبير أسعار دخول الزائرين الأجانب، وتصل أسعار تذاكر زيارة الزائرين الأجانب إلى 1200 جنيه و600 جنيه للطالب والطفل الأجنبيين، وأما فيما يخص الأجانب والعرب المقيمين في مصر، فحددت هيئة المتحف أيضا أسعار التذاكر وهي تصل إلى 600 جنيه للفرد العربي والأجنبي المقيم في مصر، و300 جنيه للزائر العربي والأجنبي المقيم في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.