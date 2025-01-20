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اكتمال قائمة المتأهلين لـ ربع نهائي دوري أبطال افريقيا، 6 فرق عربية وسط الكبار، والأهلي وبيراميدز يترقبان قرعة الدور المقبل

الاهلي، فيتو
الاهلي، فيتو

أسدل الستار علي دور المجموعات ببطولة دوري ابطال افريقيا واكتمل عقد الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي بالبطولة بانتهاء مباريات اليوم الأحد  .

واختتمت مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وشهدت تحديد المقعدين الأخيرين للدور ربع النهائي، وخريطة ترتيب المجموعات.

وضمنت 8 فرق التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال ومن بينهم ستة فرق عربية.

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا منافسة شرسة، في ظل وجود أندية كبرى طامعة في اللقب  من بينهم الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين، الترجي التونسي وصيف النسخة الأخيرة وصن داونز الجنوب أفريقي "بطل 2016".
 

بيراميدز
بيراميدز

 

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا


1- الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (متصدرالمجموعة الثانية).

3- أورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

4- الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

5-مولودية الجزائر (وصيف المجموعة الأولى).

6- صن داونز (وصيف المجموعة الثانية)

7- الأهلي (وصيف المجموعة الثالثة).

8- بيراميدز (وصيف المجموعة الرابعة).

 

الترجي التونسي
الترجي التونسي

منافس الأهلي المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه النادي الأهلي أحد الفرق المتأهلة عن صدارة المجموعات الثلاثة من دوري أبطال أفريقيا.

ويعد المنافسون المحتملون لمواجهة الأهلي في الدور ربع النهائي هم:  الهلال السوداني، أو الترجي التونسي، أو الجيش الملكي المغربي.

منافس بيراميدز المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه فريق بيراميدز أحد الفرق المتأهله عن صدارة المجموعات الثلاثة الأخري من دوري أبطال أفريقيا بخلاف نادي الترجي التونسي الذي كان ضمن مجموعته.

و يعد المنافسين المحتلمين لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي هم: 

الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى)  والجيش الملكي المغربي (متصدرالمجموعة الثانية) وأورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

ترتيب مجموعة  الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 

 

1- أورلاندو بايرتس - 14 نقطة.

2- الأهلي - 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد - 9 نقاط.

4- ستاد أبيدجان - نقطة.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

1- الترجي التونسي- 13 نقاط.

2- بيراميدز - 13 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

 

الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز

نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 18 يناير 
يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر -ملعب بنجامين مكابا الوطني (0-0)
مازيمبي ضد الهلال -  ملعب تي بي مازيمبي (4-0)
بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - ملعب 5 يوليو (6-0)
الأهلي ضد أورلاندو بايرتس  - ملعب القاهرة الدولي(1-2)
بيراميدز ضد نادي دجوليبا - ملعب الدفاع الجوي (6-0)
الترجي ضد ساجرادا  - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس(4-1)

الأحد 19 يناير
صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - 1-1
الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - 1-0

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباريات الذهاب بدور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا يومي (28 و29 مارس)

وتقام مواجهات الإياب يومي (4 و5 أبريل)

مواعيد مباراتي نصف النهائي

وتقام مباراتي الذهاب بنصف النهائي بدوري الابطال يومي (18 و19 أبريل)،

وتقام مباراتي الإياب يومي (25 و26 أبريل)

وعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تقام مباراة الذهاب بنهائي دوري الابطال يوم (24 مايو)

وتقام مباراة الإياب (1 يونيو)
 

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