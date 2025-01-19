بعد التساوي في عدد النقاط، ترتيب مجموعة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

دوري أبطال أفريقيا، فشل فريق بيراميدز في اقتناص صدارة المجموعة الرابعة بدوري ابطال أفريقيا من نادي الترجي رغم بفوزه بسداسية على دجوليبا بالجولة الأخيرة بدور المجموعات.

الفوز رفع رصيد بيراميدز إلى 13 نقطة متساويا مع الترجي الذي تأهل متصدرا للمجموعة بنفس الرصيد ولكن المواجهات المباشرة رجحت كفة بطل تونس.

يذكر أن نادي الترجي حقق الفوز على نظيره ساجراد الأنجولي بنتيجة 4-1 في رادس ليتأهل كأول المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا وبيراميدز يتأهل كوصيف.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا

1- الترجي التونسي- 13 نقاط.

2- بيراميدز - 13 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

مباراة بيراميدز ودجوليبا

واكتسح فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي بسداسية نظيفة على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز ودجوليبا

أحرز سداسية بيراميدز صديق إيجولا ومروان حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما في الدقيقة 2 و10 و53 و60 و66 و77 على الترتيب

مباراة بيراميدز ودجوليبا

سجل صديق إيجولا هدفًا مبكرًا لـ بيراميدز في الدقيقة الثانية، جاء من خطأ فى التِشتيت من دفاع دجوليبا استغله صديق وانطلق وسددها من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل مروان حمدي هدف بيراميدز في الثاني في الدقيقة 10 بعد تمريرة من رمضان صبحي ليصوب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 41 أرسل أحمد توفيق كرة عرضية على حدود منطقة جزاء دجوليبا،استقبلها مروان حمدي وصوب كرة قوية ارتطمت في قدم المدافع وتحولت لخارج الملعب.

وأتيحت فرصة هجمة مرتدة لرمضان صبحي على مرمى دجوليبا توغل نحو المرمى في محاولة لمراوغة المدافعين داخل منطقة الجزاء، لكن دابا سجوبا شتت الكرة.

وفي الدقيقة 52، قام رمضان صبحي بوصلة مهارية أمام لاعبي دجوليبا ومرر كرة بينية لمحمد حمدي القادم من الخلف ليصوب كرة قوية تصدى لها الحارس.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 53، من تصويبة زاحفة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وحصل مصطفى فتحي على ركلة جزاء في الدقيقة 69 سددها رمضان صبحي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 60.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف بيراميدز الخامس في الدقيقة 66 بعدما راوغ مدافع دجوليبا داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة رائعة في المرمى.

وتصدى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لركلة جزاء في الدقيقة 69.

وأنقذ الشناوي كرة فرصة هدف بعد ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق سيمبارا في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 76، انطلق عبد الرحمن مجدي من جهة اليمين في هجمة مرتدة ليتوغل إلى منطقة الجزاء لكنه سقط.

مروان حمدي

دوري أبطال إفريقيا، حقق الترجي التونسي فوزا كبيرا أمام ضيفه ساجرادا الأنجولي، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب حمادي العقربي برادس، في الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم الترجي بالهدف الأول في الدقيقة 17 عن طريق أشرف جبري، ثم عزز يان ساسي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 45 ضيق ساجرادا الفارق بتسجيل هدفه الأول، لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح الترجي.

وفي الشوط الثاني زاد فريق باب سويقة غلته التهديفية بالهدفين الثالث والرابع عن طريق أشرف جبري في الدقيقتين 55 و59.

أعلن لورينتو ريجيكامب، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيلة فريقه لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي أمام ساجرادا الأنجولي

مباراة بيراميدز ودجوليبا

وضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة وذلك لأول مرة في تاريخه

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف بالجولة الماضية

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