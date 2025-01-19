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رياضة

بينهم الأهلي وبيراميدز، تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

انطلقت أمس السبت مباريات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وستشهد تحديد المقعدين الأخيرين للدور ربع النهائي وخريطة ترتيب المجموعات النهائي.

وضمنت سبعة فرق التأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال ومن بينهم ستة فرق عربية ويتبقى مقعد وحيد يحدد اليوم خلال مباريات المجموعة الثانية.

وتشهد النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا منافسة شرسة، في ظل وجود أندية كبرى طامعة في اللقب مثل الأهلي المصري حامل اللقب في آخر نسختين، الترجي التونسي وصيف النسخة الأخيرة وصن داونز الجنوب أفريقي "بطل 2016".
 

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا


1- الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (المجموعة الثانية).

3- الأهلي (وصيف المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (وصيف المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

7-مولودية الجزائر (وصيف المجموعة الأولى).

 

 

نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 18 يناير 
يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر -ملعب بنجامين مكابا الوطني (0-0)
مازيمبي ضد الهلال -  ملعب تي بي مازيمبي (4-0)
بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - ملعب 5 يوليو (6-0)
الأهلي ضد أورلاندو بايرتس  - ملعب القاهرة الدولي(1-2)
بيراميدز ضد نادي دجوليبا - ملعب الدفاع الجوي (6-0)
الترجي ضد ساجرادا  - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس(4-1)

الأحد 19 يناير
صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - ملعب لوفتوس فيرسفيلد
الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - ملعب العربي الزاولي

 

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