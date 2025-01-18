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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، الترجي يتقدم 2-1 أمام ساجرادا بالشوط الأول

الترجي التونسي، فيتو
الترجي التونسي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي أمام ضيفه ساجرادا الأنجولي، بتقدم الفريق التونسي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب حمادي العقربي برادس، في الجولة الختامية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

تقدم الترجي بالهدف الأول في الدقيقة 17، ثم عزز يان ساسي التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 22. 

وفي الدقيقة 45 ضيق ساجرادا الفارق بتسجيل هدفه الأول، لينتهي الشوط الأول 2-1 لصالح الترجي.

 

أعلن لورينتو ريجيكامب، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، تشكيلة فريقه لمواجهة ساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

تشكيل الترجي أمام ساجرادا الأنجولي

ودخل الترجي التونسي مباراة أمام ساجرادا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

الدفاع: جبري - بوزياني - كوناتيه

الوسط: سميري - يان - محمد توجاي - يوسف بلايلي - بن محمد

الهجوم: أوجبيلو - أهولو

ساجرادا الأنجولي، فيتو
ساجرادا الأنجولي، فيتو

تشكيل ساجرادا أمام الترجي

نسيسانسي - ناندينهو كويسانجا - لولاس - أليسكندرو فيرناندو - موينهو - باربوسا - سيلسو - شاكويلي - كاشي - فيكتورينو - داباندا.

وتأهل فريق الترجي رسميًا إلى الدور المقبل برفقة بيراميدز، فيما تبخرت فرص ساجرادا الأنجولي في الصعود.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 نقاط، أما ساجرادا فيأتي في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وإليكم تفاصيل المباراة: 

موعد مباراة الترجي ضد ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الترجي ضد ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة و19:00 بتوقيت جرينتش.

 

تصريحات مدرب الترجي

أكد مدرب الترجي الرياضي التونسي، لورينتو ريجيكامب، أن الهدف الأسمى لفريقه في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، هو تحقيق الانتصار على حساب ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي.

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دوري أبطال أفريقيا الترجي التونسي ساجرادا الأنجولي ملعب حمادي العقربي لورينتو ريجيكامب

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