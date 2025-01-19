يورتشيتش يعلق على فوز بيراميدز بسداسية بدوري الأبطال، ويؤكد: كنت بفكر في الأهلي والزمالك

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير على دجوليبا المالي بستة أهداف دون مقابل في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، موضحا أن اللاعبين قدموا مباراة قوية وكان رد فعلهم رائعا بتسجيل ستة أهداف وتحقيق انتصار كبير.

تصريحات مدرب بيراميدز

أوضح يورتشيتش خلال المؤتمر الصحفي أن الفريق قدم مباراة قوية للغاية ولم ينظر إلى المنافس بأي نظرة تعالٍ، ولعب بكل قوة، وهذا الفوز وضع بيراميدز ثانيا في المجموعة. وعلينا الآن الانتظار لحين إجراء القرعة وتحديد الفريق المنافس في ربع النهائي.

وحول تفضيله لأي منافس قال يورتشيتش أنه لا يمكن النظر في الأمر حاليا لأن المباريات ما يزال أمامها وقت حيث تقام نهاية شهر مارس، والأمور من الممكن أن تتغير تماما في هذه الأمور، ومن الممكن الحديث عن تفضيل فريق على آخر، ولكن من يسعى للبطولة عليه التفكير في كل الاحتمالات وتحقيق الفوز على أي منافس.

يورتشيتش أكد أنه خلال لقاء دجوليبا فكر كثيرا في المباريات المقبلة حيث يخوض ٣ مواجهات هامة أمام زد ثم الأهلي والزمالك، وبالتالي كانت التغييرات لمنح الفرصة للاعبين، وبالفعل قدم عبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما رد فعل قوي وسجلا هدفين، وكذلك اطمأن على بقية اللاعبين وأراح بعضهم في ظل الإجهاد من توالي اللقاءات محليا وقاريا.

مباراة بيراميدز ودجوليبا

واكتسح فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي بسداسية نظيفة على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز ودجوليبا

أحرز سداسية بيراميدز صديق إيجولا ومروان حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما في الدقيقة 2 و10 و53 و60 و66 و77 على الترتيب

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