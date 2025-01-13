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موقف الأهلي وبيراميدز، ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

ترتيب مجموعات دوري
ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

دوري أبطال إفريقيا، أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025.

وشهدت الجولة الخامسة فوز الأهلي على استاد أبيدجان الإيفواري، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفوز بيراميدز أمام ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف سجله مروان حمدي.

كما تمكن أورلاندو بايرتس من الفوز على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف في مجموعة الأهلي، وفاز الترجي التونسي على دجوليبا بهدف دون رد، بينما تلقى الهلال السوداني هزيمة أمام يانج أفريكانز بهدف دون رد.

 

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة

ترتيب المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا

1- الهلال السوداني - 10 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 8 نقاط.

3- يانج أفريكانز التنزاني - 7 نقاط.

4- مازيمبي الكونغولي - نقطتين.

ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا
 1- الجيش الملكي المغربي - 9 نقاط.

2- صن داونز الجنوب إفريقي - 8 نقاط.

3- الرجاء المغربي - 5 نقاط.

4- مانيما الكونغولي - 3 نقاط.

 

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا
 1- أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي - 11 نقطة.

2- الأهلي - 10 نقاط.

3- شباب بلوزداد الجزائري - 6 نقاط.

4- استاد أبيدجان الإيفواري - نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا


1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

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