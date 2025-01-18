دوري أبطال أفريقيا، بيراميدز يكتسح دجوليبا بسداسية نظيفة

دوري أبطال أفريقيا، اكتسح فريق بيراميدز نظيره دجوليبا المالي بسداسية نظيفة على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة بيراميدز ودجوليبا

أحرز سداسية بيراميدز صديق إيجولا ومروان حمدي ومصطفى فتحي ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي ويوسف أوباما في الدقيقة 2 و10 و53 و60 و66 و77 على الترتيب

مباراة بيراميدز ودجوليبا

سجل صديق إيجولا هدفًا مبكرًا لـ بيراميدز في الدقيقة الثانية، جاء من خطأ فى التِشتيت من دفاع دجوليبا استغله صديق وانطلق وسددها من خارج منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل مروان حمدي هدف بيراميدز في الثاني في الدقيقة 10 بعد تمريرة من رمضان صبحي ليصوب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 41 أرسل أحمد توفيق كرة عرضية على حدود منطقة جزاء دجوليبا،استقبلها مروان حمدي وصوب كرة قوية ارتطمت في قدم المدافع وتحولت لخارج الملعب.

وأتيحت فرصة هجمة مرتدة لرمضان صبحي على مرمى دجوليبا توغل نحو المرمى في محاولة لمراوغة المدافعين داخل منطقة الجزاء، لكن دابا سجوبا شتت الكرة.

وفي الدقيقة 52، قام رمضان صبحي بوصلة مهارية أمام لاعبي دجوليبا ومرر كرة بينية لمحمد حمدي القادم من الخلف ليصوب كرة قوية تصدى لها الحارس.

وسجل مصطفى فتحي الهدف الثالث في الدقيقة 53، من تصويبة زاحفة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وحصل مصطفى فتحي على ركلة جزاء في الدقيقة 69 سددها رمضان صبحي ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 60.

وسجل عبد الرحمن مجدي هدف بيراميدز الخامس في الدقيقة 66 بعدما راوغ مدافع دجوليبا داخل منطقة الجزاء ليصوب كرة رائعة في المرمى.

وتصدى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لركلة جزاء في الدقيقة 69.

وأنقذ الشناوي كرة فرصة هدف بعد ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق سيمبارا في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 76، انطلق عبد الرحمن مجدي من جهة اليمين في هجمة مرتدة ليتوغل إلى منطقة الجزاء لكنه سقط.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي،في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

مروان حمدي

مباراة بيراميدز ودجوليبا

وضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الخامسة وذلك لأول مرة في تاريخه

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف بالجولة الماضية

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- بيراميدز - 13 نقاط.

2- الترجي التونسي- 13 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

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