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رياضة

الفرق المرشحة لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال افريقيا

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

اكتمل عقد الفرق المتاهلة إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب ختام مباريات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات اليوم الأحد والتي شهدت تحديد الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي.

وتأهل فريق بيراميدز الي دور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بعد فوزه علي  نظيره دجوليبا المالي بسداسية نظيفة على استاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

منافس بيراميدز المحتمل في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 

ويواجه فريق بيراميدز أحد الفرق المتأهله عن صدارة المجموعات الثلاثة الأخري من دوري أبطال أفريقيا بخلاف نادي الترجي التونسي الذي كان ضمن مجموعته.

و يعد المنافسين المحتلمين لمواجهة بيراميدز في الدور ربع النهائي هم: 

الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى)  والجيش الملكي المغربي (متصدرالمجموعة الثانية) وأورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا


1- الهلال السوداني (متصدر المجموعة الأولى).

2- الجيش الملكي المغربي (متصدرالمجموعة الثانية).

3- الأهلي (وصيف المجموعة الثالثة).

4- أورلاندو الجنوب إفريقي (متصدر المجموعة الثالثة).

5- بيراميدز (وصيف المجموعة الرابعة).

6- الترجي التونسي (متصدر المجموعة الرابعة).

7-مولودية الجزائر (وصيف المجموعة الأولى).

8- صن داونز (وصيف المجموعة الثانية)

نتائج مباريات الجولة السادسة لبطولة دوري أبطال إفريقيا

السبت 18 يناير 
يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر -ملعب بنجامين مكابا الوطني (0-0)
مازيمبي ضد الهلال -  ملعب تي بي مازيمبي (4-0)
بلوزداد ضد نادي ستاد أبيدجان - ملعب 5 يوليو (6-0)
الأهلي ضد أورلاندو بايرتس  - ملعب القاهرة الدولي(1-2)
بيراميدز ضد نادي دجوليبا - ملعب الدفاع الجوي (6-0)
الترجي ضد ساجرادا  - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس(4-1)

الأحد 19 يناير
صن داونز ضد الجيش الملكي - 6 مساءً - 1-1
الرجاء ضد مانيما يونيون - 6 مساءً - 1-0

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