السبت 18 يناير 2025
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رياضة

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يتقدم علي دجوليبا بهدفين في 10 دقائق

صديق اوجولا، فيتو
صديق اوجولا، فيتو

دوري ابطال افريقيا، تقدم فريق بيراميدز على نظيره دجوليبا المالي بهدفين دون رد بعد مرور 10 دقائق من المباراة التي تجمع الفريقين على إستاد الدفاع الجوي، في آخر مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

مباراة بيراميدز ودجوليبا 

سجل صديف إيجولا هدفًا مبكرًا لـ بيراميدز في الدقيقة الثالثة.

وسجل مروان حمدي هدف بيراميدز في الثاني في الدقيقة 10 بعد تمريرة من رمضان صبحي ليصوب كرة قوية من داخل منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

تشكيل بيراميدز أمام دجوليبا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة دجوليبا المالي،في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد توفيق -  أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي

خط الوسط: صديق إيجولا - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - مهند لاشين

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - بلاتي توريه - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - طارق علاء - عبد الرحمن مجدي - يوسف أوباما - دودو الجباس

 

مروان حمدي
مروان حمدي

 

مباراة بيراميدز ودجوليبا

ويسعى بيراميدز إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف لاحتلال صدارة المجموعة التي يتقاسمها مع الترجي برصيد 10 نقاط وفارق الأهداف للأخير

وضمن فريق بيراميدز، التأهل بشكل رسمي إلى دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا وذلك لأول مرة في تاريخه، حيث يتصدر مجموعته برصيد 10 نقاط بعد مرور 5 جولات.

كما ضمن نادي الترجي التونسي التأهل من مجموعة بيراميدز أيضًا، بشكل رسمي، بعدما حقق الفوز على دجوليبا المالي بهدف، ليصل إلى النقطة العاشرة.

 

ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا

1- الترجي التونسي - 10 نقاط.

2- بيراميدز - 10 نقاط.

3- ساجرادا الأنجولي - 5 نقاط.

4- دجوليبا المالي - نقطتين.

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