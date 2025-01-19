الأحد 19 يناير 2025
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خارج الحدود

غزة تحتفل بوقف إطلاق النار وعودة النازحين (فيديو وصور)

احتفالات في غزة،
احتفالات في غزة، فيتو

بدأ آلاف النازحين في غزة، العودة إلى منازلهم جنوبي  قطاع غزة وشماله، مع بدء موعد سريان  اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي خرجت على إثره احتفالات عارمة في مناطق عدة في القطاع ابتهاجًا بانتهاء 471 يومًا من عمر الحرب.

 آلاف النازحين يحتفلون بعودتهم الي رفح

وتجمع آلاف  النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي  قطاع غزة احتفالًا بعودتهم إلى مدينة رفح التي خرجوا منها أقصى جنوبي القطاع مع بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في المدينة في مايو من العام الماضي.

وبدأ النازحون في العودة للمدينة وتفقد منازلهم وممتلكاتهم بعد أن دمر الاحتلال غالبية مناطق المدينة.


وفي المحافظة الوسطى من  قطاع غزة، خرجت احتفالات عارمة في المناطق التي تضم العدد الأكبر من النازحين خاصة في منطقة دير البلح والزوايدة وسط القطاع.

وفي شمالي القطاع، بدأ النازحون الذين خرجوا جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت أكتوبر الماضي في مخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون أقصى شمال قطاع، بالعودة إلى تلك المناطق بعد أكثر من 110 أيام.


ودمر الاحتلال مخيم جباليا بشكل شبه كامل، وأخرج المستشفيين الرئيسيين في المدينة عن الخدمة بعد أن دمر مرافقهما.

 اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار  يدخل حيز التنفيذ 

ودخل اتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار حيز التنفيذ وفق موعد مفترض في السادسة والنصف صباحًا بتوقيت جرينتش، وأعلنت إسرائيل أنها لن تلتزم به حتى تقوم حماس بتسليم قائمة بأسماء الرهائن الذين ستسلمهم اليوم، وهو التأخير الذي قالت الحركة إنه يعود لـ أسباب فنية.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي النازحين في غزة جباليا جيش الاحتلال

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