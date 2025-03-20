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دين ودنيا

معارك وغزوات، دروس مستفادة من هزيمة المسلمين في موقعة الجسر

معركة الجسر، فيتو
معركة الجسر، فيتو

معركة الجسر، يواصل القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ونواصل حديثنا اليوم بمعركة الجسر، وكيف كانت نصيحة عمر بن الخطاب طوق النجاة الذي رفضه أبو عبيد الثقفي.

معركة الجسر

وقعت معركة الجسر في 23 شعبان 13 هـ، بين جيش المسلمين بقيادة أبو عبيد بن مسعود الثقفي والإمبراطورية الفارسية، بعدما وصل أبو عبيد الثقفي إلى العراق في 3 شعبان، وكانت أولى حروبه النمارق في 8 شعبان، ثم السقاطية في 12 شعبان، ثم باقسياثا في 17 شعبان، ثم هذه الموقعة في 23 شعبان.

معركة الجسر: دروس من التاريخ إلينا - موقع عليم
معارك وغزوات إسلامية

أما سبب تسميتها بهذا الاسم فيعود إلى أن جيش المسلمين، وكان عدده حينئذ تسعة آلاف مقاتل، قد عمد إلى عبور نهر الفرات من خلال جسر أقيم عليه، إلّا أنّ ذلك كان خطأً عسكريًا وقع فيه أبو عبيد -رضي الله عنه- لكونه لم يستمع إلى نصيحة قادة جيشه الذين كانوا قد أشاروا عليه بعدم عبور النهر؛ وذلك حتى تبقى الصحراء من خلفهم يتراجعون إليها حال الهزيمة فيتمكّنوا من إعادة التخطيط والترتيب، وإن كُتب لهم النصر كان الوصول إلى الضفة الشرقية من النهر أمرًا سهلًا.

 

 نصيحة عمر بن الخطاب إلى أبي عبيد

وقد نصح الفاروق عمر بن الخطاب، أبي عبيد قبل أن يخرج إلى القتال قال له: «"لا تُفشِينَّ لك سرًا؛ لأنك مالكٌ أمرك حتى يخرج سِرُّك من بين جنبيك، ولا تحدِثَنَّ أمرًا حتى تستشير أصحاب رسول الله"». وأوصاه خاصة بسعد بن عبيد الأنصاري وسليط بن قيس من الصحابة الكرام جميعًا، وأخطأ أبو عبيد الخطأ الأول فأخذ يناقش أصحابه ويشاورهم أمام رسول الفرس، وهذا إفشاء للسر، ولأمور التنظيم الحربي، وأخذته الحميَّة عندما وصلته الرسالة؛ وقال: «"والله لا أتركهم يعبرون ويقولون: إنا جَبُنَّا عن لقائهم"». واجتمع الصحابة على عدم العبور إليهم: «"وقالوا له: كيف تعبر إليهم وتقطع على نفسك خط الرجعة، فيكون الفرات من خلفك؟!"». 

Ormen group - 633م معركة الولجة بين العرب المسلمين والفرس: في 3 أيار/ مايو عام 633م، الموافق 22 صفر عام 12هـ، اشتبك جيش العرب المسلمين بقيادة خالد بن الوليد مع الجيش الفارسي

وقد كان المسلمون وأهل الجزيرة العربية يجيدون الحرب في الصحراء، ودائمًا كان المسلمون يجعلون لأنفسهم خط رجعة في الصحراء، وإذا حدثت هزيمة يستطيع الجيش أن يرجع إلى الصحراء ولا يهلك بكامله، ولكن أبا عبيد أصرَّ على رأيه بالعبور، وذكّره أصحابه بقول عمر بن الخطاب: «"أنِ اسْتشر أصحاب رسول الله؛ فقال: والله لا نكون عندهم جبناء"». وهذا كله يحدث أمام رسول الفرس، الذي استغل الفرصة ليثير حميَّة أبي عبيد، فقال: «"إنهم يقولون إنكم جبناء ولن تعبروا لنا أبدًا. فقال أبو عبيد: إذن نعبر إليهم"». وسمع الجنود وأطاعوا وبدأ الجيش الإسلامي يعبر هذا الجسر الضيِّق للوصول للناحية الأخرى التي يوجد بها الجيش الفارسي.

 

استشهاد أبي عبيد الثقفي 

وبذلك كان خيار عبور النهر سببًا في هزيمة المسلمين، حيث استشهد أبو عبيد -رضي الله عنه-، والقادة الذين كانوا من بعده، وعددٌ كبير من المسلمين، ثمّ تولّى زمام الأمور والقيادة المثنى بن حارثة الذي عمد إلى ترتيب انسحاب المسلمين.

 

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