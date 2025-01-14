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رياضة

العراق يطلب استضافة كأس السوبر الإسباني

برشلونة بطل السوبر
برشلونة بطل السوبر الإسباني، فيتو

دخل الاتحاد العراقي لكرة القدم في مفاوضات لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني في الفترة المقبلة.

وأقيمت النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية، التي اختتمت مساء أول أمس الأحد، بمواجهة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدور النهائي، وتوج بها برشلونة بعد الفوز بنتيجة 5-2.

 

السعودية استضافت آخر 4 نسخ من كأس السوبر الإسباني 

وأقيمت آخر 4 نسخ للسوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية أعوام 2022 و2023 و2024 و2025.

وسبق أن أقيمت بطولة كأس السوبر الإسباني خارج البلاد في السعودية والمغرب.

الاتحاد العراقي لكرة القدم بطلب استضافة كأس السوبر الإسباني 

وكتب الإعلامي عمر قحطان مراسل قنوات الكأس في العراق إن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني زار العاصمة العراقية بغداد، أمس الإثنين.

وأوضح أن تيباس حضر لمتابعة مشروع الليجا في العراق وتنفيذه بالصورة المطلوبة.

وأتم قائلًا: "هناك مفاوضات جادة لاستضافة العراق لبطولة كأس السوبر الإسباني".

وأبرم الاتحاد العراقي برئاسة عدنان درجال اتفاقية تعاون مع رابطة الدوري الإسباني.

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