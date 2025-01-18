أخبار الفن اليوم.. مفاجأة برنامج رامز خلال رمضان 2025.. نجوم العالم يجتمعون في حفل joyawards2025

امتلأت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت 18 يناير بالأحداث والأخبار الفنية المتنوعة.. نستعرض أبرز العناوين خلال النشرة الفنية التالية::

حل عدد كبير من نجوم هوليوود ونجوم الفن التركي لحفل توزيع جوائز JOY AWARDS 2025، المقام حاليا بالرياض.

ومن أبرز النجوم العالميين الذي حضروا على كاربت النسخة الخامسة من الحفل، النجوم كريستينا أجيليرا، مورجان فريمان، وأنتوني هوبكنز.

كذلك وصل مغني الأوبرا اندريا بوتشلي، واللاعب تيري هنري، والممثل الأمريكي ماثيو ماكهوني، وفورست ويتكر.



كما حضر من تركيا الثنائي بوراك أوزجيفيت وفهريه افجين، والممثلة توبا.

في لقطة مميزة، اجتمع كل من الفنان أحمد رزق، أحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، أبطال فيلم "فيلم ثقافي"، مرة أخرى على السجادة الحمراء في مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (Joy Awards) في نسخته الخامسة بالرياض، وذلك بعد مرور 25 عامًا على مشاركتهم في الفيلم الذي صدر عام 2000.

في خطوة مفاجئة، ظهرت النجمة ريم البارودي رفقة الفنانة سمية الخشاب خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "JOY AWARDS" في نسخته الخامسة، الذي يُقام حاليًا في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدت العلاقة بين النجمتين مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية، حيث ظهرتا سويا في الحفل، مما يشير إلى حدوث تصالح بينهما، بعد سنوات طويلة من الخلافات التي كانت قد نشأت إثر زواج سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، تلك الخلافات التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.

نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز، والدها الذي توفى منذ قليل.

وكشفت ياسمين أن صلاة الجنازة على والدها محمد عبد العزيز تقام غدا الأحد الموافق 19 يناير عقب صلاة الظهر في مسجد المشير بالتجمع الخامس، والاكتفاء بتلقي العزاء علي المقابر.

بدأ المخرج سامح عبد العزيز تصوير أول مشاهده بمسلسل “ شهادة معاملة أطفال”، بعد اعتذار مخرج العمل الرئيسي “ وائل فرج”، حيث جمعت المشاهد الأولى لسامح عبد العزيز بين الفنان محمد هنيدي ونهى صالح وعدد من أبطال المسلسل.

واصل الفنان أحمد مكي تصوير أحداث دوره في مسلسل الغاوي المقرر أن يخوض به سباق دراما رمضان 2025، بين أحد المناطق الشعبية التي تدور فيها أحداث العمل.

ويلعب أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الغاوي شخصية “شمس” ويظهر بلوك جديد، حيث أطلق لحيته وشاربه من أجل الشخصية التي يقدمها ضمن أحداث العمل.

حقق الفيلم الشبابي “ 6 أيام ” إيرادات قوية خلال أول أيام عرضه، إذ حقق نحو 2 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض فقط، إضافةً إلي إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة للفيلم، وجاء استكمالا لنجاح تجربة سينما الشباب التي تم تقديمها مؤخرًا فى فيلم “الحريفة 1 و2”.

الفيلم بطولة الفنان أحمد مالك، والفنانة آية سماحة، والعمل من إخراج كريم شعبان في أول تجربة سينمائية له.

حقق فيلم المستريحة الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى إيرادات ليلة أمس الجمعة 625 جنيها، مما جعله يحتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المعروضة معه في نفس التوقيت، وأصبح العمل مهدد بالانسحاب من دور العرض بسبب قلة إيراداته.

أصدر محسن سرحان المتحدث الإعلامي لأسرة الراحل شكري سرحان بيانا أكد فيه قبول اعتذار نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف ذكي على ما حدث خلال الأيام الماضية، بشأن أزمة العائلة مع الفنان عمر متولي.

وجاء نص البيان الإعلامى كالآتي:

"اعتذار لكل عشاق شكرى سرحان..إلى جمهور ومحبى الفنان الكبير شكرى سرحان نتقدم لكم بخالص التقدير والحب والاحترام على دعمكم ودفاعكم، لقد أخجلتمونا بهذا الحب والوفاء، وطوقتم أعناقنا بهذا الجميل، وما كان دفاعنا عن الإساءة لشكرى سرحان إلا لتوصيل صوتكم وصدق مشاعركم

وقد وعدناكم ألا نقبل الصلح أبدا إرضاء لكم.

وقد فعلنا، ولكن الذى اعتذر هو كبيرهم القيمة والقامة الأستاذ الدكتور النقيب أشرف زكى اعتذارا يليق بشكرى سرحان من كبير لكبير، أما الصغير فلا نراه من الأساس، ولو اعتذر ألف مرة ما سمعنا منه ولا قبلنا عذره.

محبى شكرى سرحان فى كل مكان نطلب منكم قبول الاعتذار، لأن اعتذار النقابة ودكتور أشرف زكى هو اعتراف بمكانة وموهبة هذا الفنان الكبير الذى تطاول عليه الصغار.

واختتمت الأسرة بـــ: إحنا كبرنا لكبيرهم وهذا من شيم الكبار"

نشر الفنان إدوارد صورة تجمعه بالفنان رامز جلال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: "مع أحلى صديق وأكتر نجم عملت معاه أفلام أخويا وحبيبي رامز جلال متجهين إلى السعودية".

و️في نفس السياق يصور الفنان رامز جلال حلقات برنامجه الجديد المقرر أن يقدمه خلال السباق الرمضاني القادم بالمملكة العربية السعودية.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا أن برنامج رامز جلال سوف يحمل اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم الأكثر انتشارًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن تشارك النجمة نوال الزغبي في البرنامج.

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