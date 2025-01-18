مورجان فريمان وفورست ويتكر في المقدمة، نجوم تركيا وهوليوود في ضيافة joy awards

حل عدد كبير من نجوم هوليوود ونجوم الفن التركي لحفل توزيع جوائز JOY AWARDS 2025، المقام حاليا بالرياض.

ومن أبرز النجوم العالميين الذي حضروا على كاربت النسخة الخامسة من الحفل، النجوم كريستينا أجيليرا، مورجان فريمان، وأنتوني هوبكنز.

كذلك وصل مغني الأوبرا اندريا بوتشلي، واللاعب تيري هنري، والممثل الأمريكي ماثيو ماكهوني، وفورست ويتكر.

كما حضر من تركيا الثنائي بوراك أوزجيفيت وفهريه افجين، والممثلة توبا.

ويشارك في الحفل خلال نسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

ومن المنتظر أن يكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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