بعد نجاح “الحريفة”، “6 أيام” يحقق إيرادات قوية بشباك التذاكر في أول أيام عرضه

حقق الفيلم الشبابي “ 6 أيام ” إيرادات قوية خلال أول أيام عرضه، إذ حقق نحو 2 مليون جنيه خلال 3 أيام عرض فقط، إضافةً إلي إشادات نقدية وجماهيرية كبيرة للفيلم، وجاء استكمالا لنجاح تجربة سينما الشباب التي تم تقديمها مؤخرًا فى فيلم “الحريفة 1 و2”.

الفيلم بطولة الفنان أحمد مالك، والفنانة آية سماحة، والعمل من إخراج كريم شعبان في أول تجربة سينمائية له.

تفاصيل فيلم 6 أيام

وتدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

وفي سياق آخر يعمل أحمد مالك على التحضير لمسلسل جديد بعنوان "وِلعة ومفتاح" يجمعه بالفنان طه دسوقى للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، والمسلسل فكرة أحمد مالك وإخراج شادى عبد السلامة وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن المقرر البدء فى تصوير أول المشاهد خلال الأيام المقبلة.

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