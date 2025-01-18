السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ضربة قاصمة لـ ليلى علوي بدور العرض بسبب المستريحة

المستريحة
المستريحة

 حقق فيلم المستريحة الذى تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوى إيرادات ليلة أمس الجمعة  625 جنيها، مما جعله يحتل المرتبة الأخيرة بين الأفلام المعروضة معه في نفس التوقيت، وأصبح العمل مهدد بالانسحاب من دور العرض بسبب قلة إيراداته.

 

فيلم المستريحة 

 وتقدم ليلى علوي في الفيلم دور المستريحة، وتدور القصة عن "شاهيناز المرعشلي" وهي سيدة تعود بعد 20 سنة من الهروب إلى مصر، وتحاول أن تستعيد ماسة ثمينة دفىْتها قبل هروبها، ومن ضمن محاولاتها لاستعادة تلك الماسة تجسد شاهيناز شخصية ليلى علوي الممثلة مستخدمة التشابه بينهما.

 

أبطال فيلم المستريحة 

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا.

 

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المستريحة ليلي علوي فيلم المستريحة اخبار الفن بيومي فؤاد

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