السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نجوم فيلم ثقافي يجتمعون بعد 25 عامًا على كاربت مهرجان JOY AWARDS

احمد رزق، احمد عيد
احمد رزق، احمد عيد وفتحي عبدالوهاب،فيتو

في لقطة مميزة، اجتمع كل من الفنان أحمد رزق، أحمد عيد، وفتحي عبد الوهاب، أبطال فيلم "فيلم ثقافي"، مرة أخرى على السجادة الحمراء في مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه" (Joy Awards)  في نسخته الخامسة بالرياض، وذلك بعد مرور 25 عامًا على مشاركتهم في الفيلم الذي صدر عام 2000.

 

النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS


ويُبث الحفل الذي يحضره تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

ويشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.


ويكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق  JOY AWARDS الذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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فتحي عبد الوهاب 2025 JOY AWARDS joy awards
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