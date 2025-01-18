السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

هل يظهر إدوارد ببرنامج رامز جلال في رمضان 2025؟

رامز جلال وإدوارد
رامز جلال وإدوارد

 نشر الفنان إدوارد صورة تجمعه بالفنان رامز جلال عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: "مع أحلى صديق وأكتر نجم عملت معاه أفلام أخويا وحبيبي رامز جلال متجهين إلى السعودية".

 و️في نفس السياق يصور الفنان  رامز جلال حلقات برنامجه الجديد المقرر أن يقدمه خلال السباق الرمضاني القادم بالمملكة العربية السعودية.

وتداول نشطاء السوشيال ميديا أن برنامج رامز جلال سوف يحمل اسم “رامز قصر الموت” وهو الاسم الأكثر انتشارًا بين وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المفترض أن تشارك النجمة نوال الزغبي في البرنامج.

 

ضيوف رامز جلال

 وكشفت تسريبات لضيوف البرنامج بينهم  محمد رمضان، إمام عاشور، الشناوي، مروان عطية، وسام أبو علي،  بالإضافة إلى مفاجأة كبرى حيث يستضيف رامز المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

وتأتى مشاركة نوال الزغبي في البرنامج، بحيث تستضيف الضيوف كأنها هي مقدمة البرنامج، ويظهر رامز جلال في اللوك الجديد له خلال حلقة البرنامج ويبدأ المقلب الذى سيقدمه.

 

برنامج رامز جلال في رمضان 2024 

 شارك الفنان رامز جلال، في رمضان 2024 ببرنامج «رامز جاب من الآخر» واستضاف خلال البرنامج عددًا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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