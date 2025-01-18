السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

ريم البارودي وسمية الخشاب، تصالح بعد سنوات من الخلاف في حفل توزيع جوائز "JOY AWARDS"

سمية الخشاب وريم
سمية الخشاب وريم الباردوي،فيتو

في خطوة مفاجئة، ظهرت النجمة ريم البارودي رفقة الفنانة سمية الخشاب خلال حفل توزيع جوائز صناع الترفيه "JOY AWARDS" في نسخته الخامسة، الذي يُقام حاليًا في الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.

وبدت العلاقة بين النجمتين مختلفة تمامًا عن السنوات الماضية، حيث ظهرتا سويا في الحفل، مما يشير إلى حدوث تصالح بينهما، بعد سنوات طويلة من الخلافات التي كانت قد نشأت إثر زواج سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، تلك الخلافات التي أثارت جدلًا واسعًا في الوسط الفني والإعلامي.
 

النسخة الخامسة من "جوائز صنّاع الترفيه" JOY AWARDS


ويحضر الحفل  تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ويُبث على الهواء مباشرة عبر قنوات MBC1، وMBC مصر، وMBC العراق، وMBC5، إضافةً إلى منصة "شاهد"، بما في ذلك وصول النجوم إلى الحفل، فمرورهم على السجادة الخزامية، ووصولًا إلى توزيع الجوائز والتكريمات، وما يتخللها من فقرات فنية وترفيهية وعروض موسيقية وغنائية حية، وأخيرًا.

ويشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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أحمد سعد النسخة الخامسة من جوائز صن اع الترفيه JOY AWARDS المطرب أحمد سعد الفنانة سمية الخشاب زواج سمية الخشاب ريم البارودي
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