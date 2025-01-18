خناقة المدرسة الدولية.. الألفاظ النابية للطالبات وتأخر تحرك "التعليم" يغضب المواطنين

شهدت واقعة خناقة طالبات في إحدى المدارس الدولية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تفاعلا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول فيديو يتضمن تفاصيل المشاجرة والتعدي على طالبة من قبل اثنتين من الطالبات.

مشاجرة طالبات في إحدى المدارس الدولية

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باستياء في تعقيبهم على الفيديو المتداول بشأن الواقعة،عن الموقف السلبي لجميع الطلاب حيث اكتفوا بمشاهدة المشاجرة فقط دون محاولة الفصل بينهم.

وبجانب سلبية المشاهدين، فإن الألفاظ النابية التي احتوى عليها الفيديو، كان لها أثر سيئ على جميع من شاهد فيديو المشاجرة، فالمفترض أن شعار الوزارة يرفع شعار «التربية» أولا ثم التعليم، ولكن كانت هناك صدمة كبيرة من هذه الألفاظ، وخاصة أنها صادرة من فتيات يجب أن يكون الحياء سمة سائدة يتصفن بها.

تحرك بطيء من التعليم

جانب آخر من الملاحظات على هذه الواقعة، كان هو التحرك الرسمي البطيء من قبل وزارة التربية والتعليم، فما صدر من الوزارة حتى الآن هو تشكيل لجنة تباشر مهام عملها من المدرسة الدولية غدا الأحد، في حين أن الواقعة ووفقا للتقرير الطبي للطالبة المصابة كانت يوم الخميس 16 يناير، وهو موعد دخولها المستشفى لتلقى العلاج.

وفي سياق متصل، تواصل أجهزة الأمن بالقاهرة، التحقيق فى واقعة الاعتداء على طالبة داخل مدرسة دولية فى التجمع الخامس.

تعرض طالبة للاعتداء من آخرين

وقالت أسرة المجنى عليها فى تصريحات خاصة لـ “ فيتو” بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر فى قسم شرطة التجمع الخامس.

وأوضحت أسرة المجنى عليها، أن ابنتهم كرمة تعرضت للضرب المبرح، وإصابات فى أنحاء متفرقة من جسدها ما أدى إلى حدوث شرخ فى عظام الأنف.

وكشف التقرير الطبى للمجنى عليها، والصادر عن القسم العلاجي لجراحة التكميل التفاصيل الكاملة لإصابة الطالبة

اسم المريض: كرمة أحمد

تاريخ الدخول: ٢٠٢٥/٠١/١٦، وتاريخ الخروج: ٢٠٢٥/٠١/١٧

التشخيص: شرخ بعظام الأنف وتم عمل الفحوصات اللازمة

وأوضح التقرير الطبى بأن الطالبة وصلت إلى المستشفى بادعاء تعرضها للاعتداء من آخرين، وبعد الكشف الطبى المبدئى الظاهرى وإجراء الأشعة اللازمة، تبين وجود كدمة فى الرأس وكسر في عظام الأنف، وخرجت الحالة من المستشفى بعد رفض تدخل جراحى لتثبيت كسر الأنف.

بلاغ ضد مدرسة دولية فى التجمع الخامس

كانت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة طالبة، يفيد بتعرض ابنتهم للضرب على يد زميلتيها مما أدى إلى إصابتها ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، حيث بدأت في سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات المدارس فيديو لمشاجرة وتعدى طالبتين على طالبة أصغر منهم سنا وسبها بألفاظ نابية، ثم ضربها بقوة على رأسها ووجها حتى سالت الدماء منها.

وزارة التربية والتعليم توجه بإرسال لجنة للتحقيق في الواقعة

من جانبه وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإرسال لجنة من الوزارة غدا الأحد إلى إحدى المدارس، للتحقيق في واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الخاصة الدولية بمحافظة القاهرة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

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