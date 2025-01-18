أخبار مصر: إسرائيل تصادق على اتفاق غزة، اتحاد الاسكواش يعلق النشاط بسبب وفاة لاعب شاب، ارتفاع الزيت، وداع تاريخي لـ مرموش

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هيئة البث الإسرائيلية: حكومة نتنياهو تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة صادقت على اتفاق صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن 24 وزيرًا أيدوا الاتفاق و8 وزراء عارضوه.

لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السبت 18 يناير حتى الأحد 19 يناير 2025، مؤكدة أن طقس هذه الفترة يشهد اضطراب الملاحة البحرية، وشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

طوله 10 أمتار ويحمل اسم مصر القديم، اكتشاف أشرس ديناصور على وجه الأرض بالواحات البحرية

تمكن فريق من العلماء من تحديد نوع جديد من الديناصورات العملاقة ذات القرون التي عاشت في شمال إفريقيا قبل حوالي 95 مليون سنة، رغم تدمير بقاياها المتحجرة أثناء الحرب العالمية الثانية.

الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج

يعقد الجامع الأزهر اليوم السبت اختبارات تحديد المستوى، لأبناء المصريين بالخارج، ضمن مبادرة الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج، ولمدة ستة أيام، عبر منصته العالمية لأروقة الجامع الأزهر، وتجرى اختبارات تحديد المستوى لأكثر من 5000 من أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

الاتحاد المصري للاسكواش ينعى اللاعب محمد سباعي ويعلق النشاط الرياضي 3 أيام

نعى الاتحاد المصري للاسكواش اللاعب محمد يحيى سباعي والذي توفى اليوم عقب تعرضه لوعكة صحية خلال مشاركته في فعاليات بطولة نادي بلاك بول الرياضي.

بينهم الزبيدي والبرغوثي، إسرائيل تنشر أسماء 735 أسيرا وأسيرة فلسطينية ستفرج عنهم ضمن الصفقة

نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية فجر اليوم السبت أسماء 735 أسيرا وأسيرة فلسطينية ستفرج عنهم ضمن الصفقة.

الذرة الأعلى يليه عباد الشمس، زيادة جديدة في أسعار زجاجة الزيت بالأسواق

سجلت أسعار الزيت ارتفاعًا ملحوظًا في اللتر، إذ تراوحت الارتفاعات في زجاجة الزيت بين 5 و8.5 جنيه، مقابل استقرار أسعار الزيت الخام بالأسواق، فإلى التفاصيل.

اليوم، الأهلي يستضيف أورلاندو بحثا عن صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت على ملعب “ستاد القاهرة الدولي”، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن أمله في صموده.

بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

ودع نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، زملاءه وجماهير النادي بعد مباراة بوروسيا دورتموند في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني، بالأحضان والدموع.

بسبب الطقس وأشياء أخرى، وقائع غريبة وإجراء "نادر" في مراسم تنصيب ترامب

حفل تنصيب ترامب، وقائع غريبة وإجراء "نادر جدا"، هذا ما يشهده حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والمقرر له 20 يناير الجاري.

صاحب الكرة الذهبية، وفاة أسطورة مانشستر يونايتد دينيس لو بعد إصابته بالخرف

توفي الإسكتلندي دينيس لو المهاجم السابق لمانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم 20 مرة، عن 84 عامًا وفق ما أعلنت عائلته يوم الجمعة.

كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية تتوصلان إلى اتفاق ينهي حصار المخيم وعدم ملاحقة سلاح المقاومة

توصلت كتيبة جنين والسلطة الفلسطينية مساء أمس الجمعة إلى اتفاق ينهي حصار مخيم جنين والإفراج عن المعتقلين والتوقف عن ملاحقة سلاح المقاومة.

حتى الأطفال شاركوا بمصروفهم، قرية بالدقهلية تجهز 8 شاحنات "بطاطين" لإغاثة سكان غزة من البرد (صور)

تشهد قرية جوجر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية للمرة السادسة على التوالي جمع وتسليم مساعدات عينية لدعم شعب غزة بـ 8 شاحنات ليصل إلى 50 شاحنة خرجت من قرية جوجر منذ بداية الأزمة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات.

اليوم، غلق باب التقديم ورفع المستندات لشقق سكن كل المصريين 5

تغلق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باب التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اليوم السبت الموافق ١٨ يناير ٢٠٢٥، وذلك للمواطنين الراغبين في استكمال إجراءات التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5".

نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في الرياض لحضور مهرجان توزيع JOY AWARDS (صور)

قبل يوم واحد من الحفل، احتشد نجوم الوطن العربي ومشاهير العالم في مدينة الرياض لحضور مهرجان توزيع الجوائز JOY AWARDS بنسخته الخامسة.

تهديد لإدارة بايدن، بيان عاجل من تيك توك قبل ساعات من وقف التطبيق في أمريكا

حذرت شركة "تيك توك"، في وقت متأخر أمس الجمعة، من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة غدا الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس جو بايدن ضمانات لشركات مثل آبل وجوجل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ.

اعترافات مثيرة للمتهم بتسريب "وثائق ضرب إيران"

قالت وزارة العدل الأمريكية إن موظفًا بوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) متهمًا بتسريب وثائق سرية عن خطط إسرائيلية لضرب إيران، أقر الجمعة بالذنب في اتهامات جنائية بأنه احتفظ عمدا بمعلومات تتعلق بالدفاع الوطني ونقلها.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 18 يناير 2025 العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها دوري أبطال إفريقيا ومواجهة برينتفورد وليفربول.

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