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لغز في الأمطار، بيان صادم من الأرصاد بشأن طقس اليوم حتى الأحد المقبل

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من طقس اليوم السبت 18 يناير حتى الأحد 19 يناير 2025، مؤكدة أن طقس هذه الفترة يشهد اضطراب الملاحة البحرية، وشبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب مما يؤدى إلى انخفاض  الرؤية الأفقية.


وقالت هيئة الأرصاد في بيانها: "من السبت 18 يناير والأحد 19 يناير 2025 اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (40:60 كم /ساعة) وارتفاع الأمواج من (2.5:3.5 متر).


 كما حذرت هيئة الأرصاد في بيان آخر من الشبورة المائية الكثيفة وقالت: "من السبت 18 يناير والأحد 19 يناير 2025 شبورة مائية كثيفة تصل لحد الضباب  مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.
 

حالة الطقس اليوم السبت 18 يناير 2025

وعن حالة الطقس اليوم كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما أشارت إلى أن مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري المناطق التي تشهد شبورة مائية كثيفة هي "القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما حذرت هيئة الأرصاد من نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

وأكدا الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح يستمر حتى الخميس 23 يناير 2025.

والغريب أنه رغم التقلبات الجوية والشبورة المائية الكثيفة واضطراب الملاحة البحرية إلى أن الطقس حتى الإثنين المقبل يشهد انحسار الأمطار وكأن شهر يناير يودع الأمطار على غير عادة السنوات الماضية.

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