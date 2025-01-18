وضع إيده على الجرح، أول تعليق من بوتين على اتفاق غزة

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وأعرب عن أمله في صموده.

وأدلى بوتين بأولى تصريحاته العلنية بشأن الاتفاق، منذ إعلان الوسطاء عنه، الأربعاء.

وفي أعقاب اجتماع مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، قال بوتين أنهما تطرقا خلال مناقشاتهما في الكرملين إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقال الرئيس الروسي: "بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، يجب أن يفتح الاتفاق الطريق أمام المزيد من الغذاء والوقود والأدوية إلى قطاع غزة".

وأضاف بوتين: "في الوقت نفسه، من المهم عدم إضعاف الجهود الرامية إلى حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس قانوني دولي معترف به عالميا"، الذي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام وأمن جنبًا إلى جنب مع إسرائيل.

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