السبت 18 يناير 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول وبرينتفورد والأهلي ضد أورلاندو

مباريات اليوم، فيتو
مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم السبت 18 يناير 2025 العديد من المباريات بمختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها دوري أبطال إفريقيا ومواجهة برينتفورد وليفربول
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

نيوكاسل – بورنموث 14:30 على قناة  beIN Sports 1 

برينتفورد – ليفربول 17:00 على قناة  beIN Sports 1 

ليستر سيتي – فولهام 17:00 على قناة  beIN Sports 2 

وست هام – كريستال بالاس 17:00 على قناة beIN Sports Xtra 2 

آرسنال – أستون فيلا 19:30 على قناة  beIN Sports 1 

 

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

يانج أفريكانز – مولودية الجزائر 15:00 على قناة  beIN Sports 6

مازيمبي – الهلال 15:00 على قناة  beIN Sports 4

الأهلي – أورلاندو 18:00 على قناة  beIN Sports 6 

شباب بلوزداد – ستاد أبيدجان 18:00 علي قناة beIN Sports 8 

بيراميدز – دجوليبا 21:00 على قناة  beIN Sports 8 

الترجي – ساجرادا 21:00 على قناة  beIN Sports 6 

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

جيرونا – إشبيلية 15:00 على قناة  beIN Sports 3 

ليجانيس – أتلتيكو مدريد 17:15 على قناة beIN Sports 3 

ريال بيتيس – ديبورتيفو ألافيس 19:30 على قناة beIN Sports 3 

خيتافي – برشلونة 22:00 على قناة beIN Sports 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

بولونيا – مونزا 16:00 على قناة  AD Sports Premium 1 

يوفنتوس – ميلان 19:00 على قناة  AD Sports Premium 1
أتالانتا – نابولي 21:45 على قناة  AD Sports Premium 1 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لانس – باريس سان جيرمان 18:00 على قناة  beIN Sports 4 

رين – بريست 20:00 على قناة beIN Sports 2 

ليون – تولوز 22:00 على قناة  beIN Sports 4 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

شتوتجارت – فرايبورج 16:30 على قناة  TOD 

بايرن ميونخ – فولفسبورج 16:30 على قناة beIN Sports 5 

هايدنهايم – سانت باولي 16:30 على قناة TOD 

بوخوم – لايبزيج 16:30 على قناة TOD 

هولشتاين كيل – هوفنهايم 16:30 على قناة TOD 

باير ليفركوزن – بوروسيا مونشنجلادباخ 19:30 على قناة beIN Sports 5 

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مواعيد مباريات اليوم الدوري الانجليزي برينتفورد وليفربول الأهلي اورلاندو بيراميدز دجوليبا الدوري الإسباني دوري أبطال أفريقيا

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