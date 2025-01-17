السبت 18 يناير 2025
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محافظات

حتى الأطفال شاركوا بمصروفهم، قرية بالدقهلية تجهز 8 شاحنات "بطاطين" لإغاثة سكان غزة من البرد (صور)

تجهيز مساعدات لشعب
تجهيز مساعدات لشعب غزة في جوجر، فيتو

تشهد قرية جوجر التابعة لمركز طلخا في محافظة الدقهلية للمرة السادسة على التوالي جمع وتسليم مساعدات عينية لدعم شعب غزة بـ 8 شاحنات ليصل إلى 50 شاحنة خرجت من قرية جوجر منذ بداية الأزمة بالتعاون مع بيت الزكاة والصدقات.
 

وتعد قرية جوجر هي الرائدة في هذا الشأن وكانت أول قرى مركز طلخا في إرسال المساعدات تستعين بها القرى المجاورة في تنظيم القوافل الخاصة بهم.

وأوضح محمد أبو عمر أحد منظمي لجنة الإغاثة بقرية جوجر لدعم غزة: إن القافلة  الأولى  6 شاحنات جديدة محملة بالمواد الغذائية.

والثانية تمت في شهر يناير 2024 ووصلت قيمة القافلة الثانية إلى ٢ مليون ونصف عبارة عن  6 شاحنات من المواد الغذائية والبطاطين والألحفة.

وتابع: "تم تجميع القافلة الثالثة 8 أطنان والرابعة  8 أطنان، والخامسة 10 أطنان والسادسة 8 أطنان  لتصل إلى بإجمالي مساعدات 50 شاحنة مساعدات منذ بداية الحرب 

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وقال أبو عمر: "المساعدات الكل شارك فيها باللي يقدر عليه ما حددناش أي نوع للتبرعات فيه أطفال ساعدت بالحصالات".

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