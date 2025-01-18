بينهم الزبيدي والبرغوثي، إسرائيل تنشر أسماء 735 أسيرا وأسيرة فلسطينية ستفرج عنهم ضمن الصفقة

نشرت وزارة القضاء الإسرائيلية فجر اليوم السبت أسماء 735 أسيرا وأسيرة فلسطينية ستفرج عنهم ضمن الصفقة.

الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين

وقالت الوزارة فجر اليوم السبت إنه سيتم الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين في الرابعة عصر الأحد المقبل الموافق 19 يناير.

وذكرت فضائية الغد بحسب الاطلاع الأول على القائمة كان هناك أسماء لافتة أبرزها على سبيل المثال زكريا الزبيدي وهو أحد أسرى نفق الحرية الذين حفروا نفقا خارج سجن جلبوع وفروا منه، وهزت هذه الحادثة التي نفذها 6 أسرى إسرائيل بقوة وقتها عام 2021.

وأضافت أن من بين الذين سيفرج عنهم ضرار موسى أبو سيسي وهو أحد قادة القسام والمسؤول السابق عن وحدة تطوير الصواريخ في الحركة، وكانت إسرائيل قد اختطفته في أوكرانيا بعد تعقب من جهاز الموساد وهو معتقل من عام 2011.

أقدم أسير في العالم

وأشارت أيضًا إلى أن من بين الأسرى أيضا نائل البرغوثي الملقب بعميد الأسرى الفلسطينيين وهو أقدم أسير فلسطيني وربما أقدم أسير في العالم حيث قضى في السجن 46 عاما ويعد أحد قادة الحركة الأسيرة.

كذلك سيطلق سراح عثمان بلال أحد قادة القسام ويعد من أقدم الأسرى التابعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس حيث قضى في السجن أكثر من 31 عاما وكان من ضمن الأسماء التي تصر إسرائيل على عدم الإفراج عنها.

الترحيل أو الإبعاد

كما أوضحت أن اللافت في هذه القائمة هو أنه عند بعض الأسماء هناك ملحوظة قد كُتِبت بالترحيل أو الإبعاد، وهناك إبعاد إلى غزة وإبعاد إلى خارج البلاد.

كما أن من بين الأسماء اللافتة حمزة الكالوتي وهو من أشهر الشيوخ المعروفين بالقدس، وزيد بسيسي أحد أبرزقادة الجهاد الإسلامي.



الحكومة تصدق على الهدنة

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وصدق مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق منتصف على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والأسرى.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان إنها صدقت على الصفقة وستدخل حيز التنفيذ الأحد المقبل.

وصوت 24 وزيرا لصالح الموافقة على الصفقة مقابل رفض 8 وزراء لها من بينهم وزراء في حزب الليكود الذي ينتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتحال هذه الموافقة بعد ذلك إلى المحكمة العليا لاستصدار قرار رسمي بالصفقة لتدخل فيما بعد حيز التنفيذ.

واستمرت جلسة الحكومة لأكثر من 7 ساعات حيث شهدت الكثير من التوتر بين الوزراء والكثير من الأسئلة التي طرحها الوزراء على الأجهزة الأمنية وعلى رئاسة الوزراء، وتتعلق الأسئلة في معظمها بالمحتجزين الذين من المفترض خروجهم من قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين الذين سيخرجون في الصفقة حيث اعتبر عدد من الوزراء أن أعداد الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم كبيرة جدا خاصة من المحكوم عليهم بالمؤبد وفترات طويلة، والذين تصنفهم إسرائيل بأن أياديهم ملطخة بالدماء.



موافقة الكابينت

وأقرّت الحكومة الأمنية الإسرائيلية (الكابينيت)، مساء الجمعة، صفقة التبادل مع حركة حماس، بعد أربع ساعات من النقاشات المكثفة، رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «بعد دراسة جميع الجوانب السياسية، الأمنية، والإنسانية، وبالنظر إلى أن الصفقة تدعم تحقيق أهداف الحرب، أوصى الكابينيت الحكومة بالموافقة على الاقتراح».



ضمانات أمريكية

وقال نتنياهو: «تلقينا ضمانات من الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب بأنه في حال فشل المرحلة الثانية من الصفقة، ورفض حماس الاستجابة لمطالبنا، سنعود إلى قتال مكثف».

ووفقًا للاتفاق، سيتم الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، مقابل حوالي 2000 أسير فلسطيني، بمن فيهم مئات الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد.

ورغم تمرير الصفقة، شهدت النقاشات معارضة قوية، إذ صوت وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي سبق وهدد بالاستقالة حال إقرار الصفقة، ضد الاتفاق، كما فعل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش رغم قبول العديد من شروطه.



اتفاق برعاية دولية

تم التوصل الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة، برعاية أميركية مصرية قطرية. وأشاد الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتفاق، مشيرًا إلى أن المحتجزين الأميركيين سيُطلق سراحهم ضمن المراحل الأولى من التنفيذ. كما أثنى على إنجازات إدارته التي عملت على مدار أشهر لتحقيق هذا الإنجاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.