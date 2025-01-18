السبت 18 يناير 2025
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الجامع الأزهر يبدأ اليوم اختبارات تحديد المستوى في حفظ القرآن لـ5000 طالب مصري بالخارج

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

يعقد الجامع الأزهر اليوم السبت اختبارات تحديد المستوى، لأبناء المصريين بالخارج، ضمن مبادرة الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصريين بالخارج، ولمدة ستة أيام، عبر منصته العالمية لأروقة الجامع الأزهر، وتجرى اختبارات تحديد المستوى لأكثر من 5000 من أبناء المصريين المقيمين بالخارج.

 

 الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بـالجامع الأزهر، إن الهدف من  هذه الاختبارات هو  تحديد مستوى كل دارس بدقة، مما يساعدنا على توجيههم إلى مستويات الحفظ المناسبة لهم، موضحًا أن المنصة العالمية لأروقة الأزهر الشريف، توفر بيئة تعليمية متكاملة، تتيح للدارسين التفاعل مع معلمين متخصصين في تحفيظ القرآن الكريم وعلومه، كما أنه تم تدريب المحفظين على كيفية التجاوب مع الدارسين عبر المنصة مما ييسر عملية تحفيظ القرآن الكريم والمراجعة المستمرة للدارسين، للوقوف على مستواهم.

 

استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية الحفظ والتعلم عن بعد

من جانبه أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذه المبادرة تعكس اهتمام الجامع الأزهر بتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبناء المصريين في الخارج، لافتًا إلى أن الجامع الأزهر يسعى إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل عملية الحفظ والتعلم عن بعد، مما يضمن وصول التعليم إلى أكبر عدد ممكن من الدارسين، كما أنها تمثل عهدا جديدا لأروقة الجامع الأزهر من حيث توفير خدماتها خارج حدود الوطن، وهو ما يتسق مع رسالة الأزهر وانفتاحه على العالم بكل ثقافاته، مبينًا أن الإقبال الكبير من قبل المصريين بالخارج للتقديم لأبنائهم في مبادرة الأزهر لتحفيظ القرآن الكريم لأبناء المصرين بالخارج، يعكس مدى حرصهم على تنشئة أبنائهم تنشئة إسلاميةً سليمةً من خلال إشراكهم في برامج الأزهر الشريف.

تأتي هذه المبادرة برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف مباشر من فضيلة أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفي إطار استراتيجية الجامع الأزهر لتحقيق الانتشار وتعزيز حفظ كتاب الله بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج، مما يسهم في تقوية الروابط الثقافية والدينية، ومن المتوقع أن تستقطب هذه الاختبارات المزيد من المشاركين في المستقبل، حيث تعكس رغبة قوية في حفظ القرآن الكريم ونشر الفكر الوسطي الذي يتبناه الأزهر الشريف.

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