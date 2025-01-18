بالدموع والأحضان، وداع تاريخي لعمر مرموش في آينتراخت فرانكفورت (فيديو)

ودع نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، عمر مرموش، زملائه وجماهير النادي بعد مباراة بوروسيا دورتموند في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني، بالأحضان والدموع.

عمر موموش يودع زملاءه بالدموع

وحرص لاعبو فرانكفورت على توديع النجم المصري، حيث صافحوه بشكل حميمي واحتضنوه، في لفتة رائعة من جانبهم.

ومن جانبه شارك مرموش احتفالات لاعبي فرانكفورت، وعانق زملائه في مشهد لم يستطع أن يتمالك فيه دموعه ابتهاجًا من جانبهم بفوزهم ضد بوروسيا دورتموند بثنائية في البوندسليجا.

وتوجه مرموش الذي سجل 15 هدفًا في البوندسليجا و6 أهداف في الدوري الأوروبي وهدفا في كأس ألمانيا في الموسم الجاري، نحو المدرجات لتحية جماهير فرانكفورت ووداعهم قبل الانتقال رسميًّا للدوري الإنجليزي.

صفة عمر مرموش

وأفادت شبكة سكاي سبورت، أن انتقال المصري عمر مرموش إلى مانشستر سيتي سيكلف خزينة النادي الإنجليزي 80 مليون يورو فيما سيحصل اللاعب على أجر سنوي يفوق 16 مليون يورو بعدما كان أجره في الفريق الألماني يناهز 2 مليون يورو.

وكان آينتراخت فرانكفورت أعلن أن مرموش لن يكون حاضرًا في مباراة بروسيا دورتموند الجمعة باعتبار أنه محل مفاوضات للرحيل عن النادي.

انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي

أصبحت صفقة انتقال النجم المصري عمر مرموش هداف آينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي الإنجليزي أمرا مؤكدا بعدما تعددت التكهنات في وقت سابق حول وجهة نجم البوندسليجا في أعقاب ظهوره المذهل خلال النصف الأول من الموسم الجاري.

وينتظر أن يعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الماضية رسميًّا عن صفقة التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 25 سنة، إذ أكدت عدة مصادر أن الصفقة تمت بصفة رسمية كما أن آينتراخت قرر إعفاء لاعبه من خوض مواجهة الجولة 18 من الدوري أمام دورتموند ما يعني أن انتقاله للسيتي بات وشيكا.

وخلال مواجهة دورتموند التي حقق فيها آينتراخت فرانكفورت انتصارًا جديدًا، لم يشارك عمر مرموش لكنه كان حاضرًا في ملعب المباراة لوداع زملائه وجماهير ناديه بالدموع والعناق.

وكان مرموش، قاد آينتراخت فرانكفورت الأسبوع الماضي لإنجاز تاريخي وذلك بجمع 33 نقطة من مرحلة الذهاب من الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، مع انقضاء النصف الأول من الموسم.

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