الجمعة 17 يناير 2025
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رياضة

عبد المنعم على مقاعد البدلاء، تشكيل نيس أمام ليل بالدوري الفرنسي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

أعلن المدير الفنى لفريق نيس تشكيل فريقه لمباراة ليل المقرر لها بعد قليل والتي تجمع بينهم ضمن مباريات الجولة الـ 18 من الدوري الفرنسي والتي ستقام علي ملعب بيير موروا.

وجاء محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر والمحترف في نيس الفرنسي على مقاعد بدلاء فريقه أمام ليل. 

تشكيل نيس أمام ليل 

موقف ليل ونيس

ويحتل فريق نيس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق ليل بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة.

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نيس ليل الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم

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