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رياضة

بمشاركة محمد عبد المنعم، نيس يفوز على باستيا 1-0 بكأس فرنسا

نيس الفرنسي، فيتو
نيس الفرنسي، فيتو

نيس، حقق نيس الفرنسي فوزًا صعبًا أمام مضيفه باستيا بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب فييرو بمدينة باستيا، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس فرنسا، ليحجز بذلك  الفريق بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة 

سجل هدف الفوز لنيس الفرنسي لاعبه يوسوفا موكوكو في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.


 محمد عبد المنعم أساسيًا في تشكيلة نيس

شارك المدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه نيس الفرنسي لمواجهة باستيا، ضمن مباريات دور الـ 32 من بطولة كأس فرنسا والتي تجمعهما على ملعب فييرو في مدينة باستيا.

تشكيل نيس أمام باستيا

يبدأ فريق نيس مباراته أمام باستيا بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: دوبي.

خط الدفاع: ميندي- ندياشيمي- محمد عبدالمنعم

وسط الميدان: بارد- روزاريو- بودوي- تشو.

خط الهجوم: بواناني- جويساند- موكوكو.

محمد عبد المنعم، فيتو
محمد عبد المنعم، فيتو

باستيا ضد نيس

التقى باستيا ضد نيس في 17 مباراة سابقة، فاز باستيا في 7 مباريات، بينما فاز نيس في 5 مباريات، في حين تعادل الفريقان في 5 مباريات.

ويسعى باستيا، الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية الفرنسى، لتحقيق المفاجأة والتأهل إلى دور الـ16 على حساب نيس منتشيا بالفوز الكبير الذى حققه على أجاكسيو فى الجولة الماضية بنتيجة 4-0 فى الدورى.

طموحات نيس في مواجهة باستيا

في المقابل، يدخل نيس المحترف ضمن صفوفه المصرى محمد عبد المنعم المباراة وهو مرشح قوي للتأهل إلى الدور التالي بعد أدائه الجيد في المسابقات المحلية، خاصة أن الفوز على باستيا سيكون خطوة مهمة في مسيرته للمنافسة على لقب كأس فرنسا.

وتواجد محمد عبد المنعم في التشكيل الأساسي بمباراة فريقه الأخيرة أمام ستاد ريماس للمباراة الثانية على التوالي، بعد مشاركته في مباراة رين بالكامل وقدم أداء جيدا للغاية.

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نيس نيس الفرنسي باستيا محمد عبدالمنعم يوسوفا موكوكو

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