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رياضة

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة سانت إيتيان في ختام الدوري الأول بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

يخوض فريق باريس سان جيرمان مباراته أمام سانت إيتيان، مساء اليوم الأحد، في ختام منافسات الدور الأول من الدوري الفرنسي وسط قائمة طويلة من الغيابات.

غيابات باريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان 

يغيب عن صفوف باريس سان جيرمان كل من راندال كولو مواني وبرسنيل كيمبيمبي وميلان سكرينيار لأسباب فنية بخلاف ماركينيوس بسبب الإصابة.

قائمة باريس سان جيرمان لمباراة سانت إيتيان 

واختار المدرب الإسباني لويس إنريكي لمواجهة سانت إيتيان 21 لاعبا، وهم:

جيانلويجي دوناروما، أشرف حكيمي، فابيان رويز، جونسالو راموس، عثمان ديمبلي، ماركو أسينسيو، ديزيريه دوي، فيتينيا، لي كانج إن، لوكاس هيرنانديز، سيني مايولو، نونو مينديس، برادلي باركولا، زاير إيمري، لوكاس بيرالدو، ماتفي سافونوف، يورام زاجي، تابي، ويليان باتشو، أرناو تيناس، وجواو نيفيز.

ويعتلي باريس سان جيرمان قمة الترتيب برصيد 40 نقطة، بينما يقبع سانت إيتيان في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

 

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