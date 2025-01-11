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رياضة

تحت أنظار عبد المنعم، نيس يفوز على إستاد ريمس 4-2 بالدوري الفرنسي

نيس
نيس

فاز فريق نيس على نظيره استاد ريمس بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أوجيست دولون ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

سجل رباعية نيس كل من: إيفان جويساند في الدقيقة 28، جيتان لابورد (هدفين) في الدقائق 44 و64، علي العابدي في الدقيقة 86، فيما سجل هدفي إستاد ريمس جونيا إيتو في الدقيقة 34 ومامادو دياخون في الدقية 70.

تشكيل نيس أمام استاد ريمس في الدوري الفرنسي 

وتواجد محمد عبد المنعم مدافع المنتخب الوطني على مقاعد بدلاء نيس طوال المباراة، وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:

 

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بهذه النتيجة ارتفع رصيد نيس للنقطة 30 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما جاء إستاد نيس في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.

وانضم محمد عبد المنعم، إلى نيس مطلع الموسم الجاري، قادمًا من النادي الأهلي بعقد لمدة 4 مواسم.

وكان فريق نيس حقق فوزا مثيرا على نظيره رين بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من مسابقة الدوري الفرنسي.

وشارك محمد عبد المنعم في مباراة نيس ورين بشكل أساسي وأكمل المباراة حتى نهايتها.ال

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نيس ريمس استاد ريمس محمد عبد المنعم الدوري الفرنسي

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