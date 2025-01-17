الجمعة 17 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسبانيا تعلن اختطاف أحد مواطنيها في شمال أفريقيا

الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة،  أن رجلا إسبانيا اختطف في شمال أفريقيا دون تقديم تفاصيل، فيما ذكرت صحيفة إسبانية أن جماعة إسلامية اختطفته في الجزائر.

اختطاف مواطن إسباني بالجزائر 

وذكرت صحيفة "الباييس" الإسبانية  أن الرجل اختطفته جماعة إسلامية في جنوب الجزائر ونقل إلى مالي، لكن وزارة الخارجية لم تؤكد هذه المعلومة.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية: "أن عدة مصادر موثوقة أكدت  أن مواطنا إسبانيا محتجز حاليا رغما عنه في شمال أفريقيا. وتعمل الحكومة بنشاط لاستيضاح جميع الجوانب وحل المسألة".

وأوضحت صحيفة "إلبابييس" أن الخطف حدث الأربعاء في جنوب الجزائر. وأفادت التقارير أن الخاطفين أطلقوا سراح الأشخاص الذين رافقوه وأخذوه كرهينة إلى مالي.

ولم تكشف السلطات الجزائرية عن هوية الشخص المختطف وفق الصحيفة  وهو رجل يتجاوز الستين عاما.وتقوم الحكومة الإسبانية بالتحقيق في اختطاف السائح من قبل تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى (EIGS) في جنوب الجزائر.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجزائر جماعة إسلامية افريقيا اسبانيا داعش

مواد متعلقة

بعد نجاة الريال ووداع أتليتك بلباو، الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا

ألمانيا تتهم قياديا بتنظيم داعش في سوريا بالتحريض على الإبادة الجماعية

وزير داخلية فرنسا: الجزائر تسعى لإذلال باريس ويجب إعادة تقييم العلاقات الثنائية
ads

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن إصابة عبد الله السعيد

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار صادم

تفحم 3 سيارات نقل سقط عليهم سلك كهربائي ضغط عالٍ بالدقهلية (صور)

غرائب وطرائف دوري السيدات، احتساب هدف لـ مسار لم يدخل مرمى الزمالك (فيديو)

أسعار الفراخ تواصل الارتفاع اليوم الجمعة 17 يناير 2025 (آخر تحديث)

سلوكه غير مقبول، رابيد بوخارست يصدر بيانا بشأن لاعبه آرون بوبيندزا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 18 - 1 -2025

أول رد من آرون بوبيندزا على بيان رابيد بوخاريست

منوعات

المزيد

الملكة رانيا تلتقي ميلانيا ترامب في فلوريدا(صور)

سمكة ذات شفاه ضخمة تثير الجدل في تايلاند، ما القصة ؟

الهند تنجح في تنفيذ "التحام فضائي" لقمرين صناعيين

مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية الجمعة

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

أسعار الأرز في السوق اليوم الجمعة 17 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع فاركو.. الزمالك ومودرن سبورت.. عودة دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الزلازل والحرائق انتقام وعقاب من الله؟، مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

معنى يؤفك، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الذاريات

تفسير رؤية كتابة رسالة فى المنام وعلاقته بفرصة سفر قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية