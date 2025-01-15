ألمانيا تتهم قياديا بتنظيم داعش في سوريا بالتحريض على الإبادة الجماعية

أعلن ممثلو الادعاء العام في ألمانيا، اتهام قيادي في تنظيم داعش في سوريا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لأسباب من بينها ما يتردد عن تورطه في إبادة جماعية بحق الإيزيديين.

ألمانيا تتهم قياديا بتنظيم داعش في سوريا بارتكاب

وذكر مكتب المدعي العام الألماني في بيان أن المتهم، وهو سوري تم تعريفه باسم أسامة أ. تماشيا مع قانون الخصوصية الألماني، انضم إلى تنظيم داعش في دير الزور بشرق سوريا في صيف عام 2014.

وأضاف البيان أن أسامة أ. يشتبه بأنه قاد خلية محلية استولت بالقوة على 13 عقارا، معظمها مملوكة ملكية خاصة، لإيواء مقاتلين أو لاستخدامها كمكاتب أو مخازن.

وجاء في بيان أن التنظيم استخدم اثنين من تلك المباني لاحتجاز إيزيديات مخطوفات.

وذكر البيان أن من بين التهم الموجهة إلى أسامة أ المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية.

وقال المكتب في البيان: "كان هذا جزءا لا يتجزأ من هدف التنظيم، وهو القضاء على الطائفة الإيزيدية الدينية".

وألقت السلطات في ألمانيا القبض على المشتبه به في أبريل الماضي وهو محتجز حاليا في انتظار المحاكمة.

المانيا جهة رئيسية تجري محاكمات خارج سوريا بشأن جرائم الحرب

وأصبحت ألمانيا جهة رئيسية تجري محاكمات خارج سوريا بشأن جرائم الحرب التي ارتكبها سوريون، وذلك بموجب مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.

وصدر حكم في أوائل عام 2022 على ضابط مخابرات سوري سابق كان يعمل في أحد سجون دمشق بالسجن مدى الحياة في محاكمة تاريخية خلصت إلى إدانته بارتكاب جرائم قتل واغتصاب واعتداء جنسي.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء إن برلين تدعم هيئة تابعة للأمم المتحدة أُنشئت للمساعدة في التحقيقات في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في سوريا، وخاصة الآن بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

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