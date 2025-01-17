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رياضة

بعد نجاة الريال ووداع أتليتك بلباو، الفرق المتأهلة إلى دور الـ 8 من كأس ملك إسبانيا

كأس ملك إسيانيا،فيتو
كأس ملك إسيانيا،فيتو

كأس ملك إسبانيا، أسدل الستار على مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس ملك إسبانيا، بتأهل 8 فرق إلى الدور الربع النهائي.

وحجز فالنسيا التذكرة الأولي لربع النهائي بعد فوزه أمام أورينسي  بنتيجة 2-0.

وودع أتليتك بلباو منافسات كأس ملك إسبانيا بعد هزيمة أمام أوساسونا بثلاثية لهدفين.

وحسم برشلونة تأهله إلى دور الـ 8 بعد فوزه أمام ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدف.

كما تأهل ليجانيس وخيتافي إلى دور الـ 8 أيضًا بعد تخطي ألميريا وبونتيفيدرا على الترتيب.


كما تأهل ريال سوسيداد إلى دور الـ 8 بعد فوزه على رايو فاليكانو بنتيجة 3-1.

واكتسح ريال مدريد نظيره سيلتا فيجو بخمسة أهداف مقابل هدفين، في مباراة امتدت للأشواط الإضافية ليحجز التذكرة الأخيرة لربع نهائي الكأس.

 

الفرق المتأهلة إلى دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا 

فالنسيا

ليجانيس

خيتافي

برشلونة

أتلتيكو مدريد

أوساسونا

ريال سوسيداد

ريال مدريد

وستكون مباريات الدور ربع النهائي كما حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم ما بين يومي 4 و6 فبراير وستكون من جولة واحدة كما تنص لوائح المسابقة. 

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