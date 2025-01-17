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معنى يؤفك، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الذاريات

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى يؤفك، تحدث الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الذاريات، عن تناقض أقاويل المشركين في القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحا معنى يؤفك في الآية الكريمة.


سورة الذاريات الآية 9

قال تعالى: «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ».

سورة الذاريات الآية رقم 9
سورة الذاريات الآية 9


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة الذاريات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله: «يُؤْفَكُ عَنْهُ»، من الأفك- بفتح الهمزة وسكون الفاء- بمعنى الصرف للشيء عن وجهه الذي يجب أن يكون عليه، والضمير في «عنه» يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى القرآن الكريم، فيكون المعنى: وحق السماء ذات الطرق المتعددة، وذات الهيئة البديعة المحكمة الجميلة، إنكم- أيها المشركون- «لفي قول مختلف» أي: متناقض متخالف، فمنكم من يقول عن القرآن الكريم إنه: أساطير الأولين، ومنكم من يقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه ساحر أو مجنون.


معنى يؤفك

وأكمل الشيخ طنطاوي: والحق أنه يصرف عن الإيمان بهذا القرآن الكريم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من صرفه الله- تعالى- عنه، بسبب إيثاره الغي على الرشد، والضلالة على الهداية، والكفر على الإيمان، والتعبير بقوله: مَنْ أُفِكَ للإشعار بأن هذا الشقي الذي آثر الكفر على الإيمان، قد صرف عن الرشاد وعن الخير صرفا، ليس هناك ما هو أشد منه في سوء العاقبة.

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الشيخ محمد سيد طنطاوي

وواصل طنطاوي: فهذا التعبير شبيه في التهويل بقوله- تعالى-: «فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ»، قال الجمل: يُؤْفَكُ يصرف عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم، أي: عن الإيمان به مَنْ أُفِكَ أي: من صرف عن الهداية في علم الله- تعالى-. وقيل: الضمير للقول المذكور. أي: يرتد، أي: يصرف عن هذا القول من صرف عنه في علم الله- تعالى- وهم المؤمنون.

 

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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