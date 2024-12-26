أسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

سورة الذَّارِياتِ من السور المكية الخالصة، بمعنى أنها نزلت على الرسول -صلى الله عليه وسلم- بمكة المكرمة، وتقع سورة الذاريات في الحزب الثالث والخمسين، ويقع نصفها الأول في الجزء السادس والعشرين، ونصفها الآخر في الجزء السابع والعشرين، وعدد آياتها ستون آية، وكان نزولها بعد سورة «الأحقاف» وقبل سورة الغاشية، وسورة الذاريات هي السورة الواحدة والخمسون بحسب ترتيب المصحف الشريف، وهي السورة السادسة والستون بحسب ترتيب نزول السور.وفيما يلي نستعرض معكم أٍسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أٍسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

أسماء سورة الذاريات:

سميت هذه السورة (والذاريات) بإثبات (الواو) وذلك وفقًا للكلمتين الواقعتين في أولها (والذاريات ذروا) - الذاريات:1، وبهذا عنونها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه، وابن عطية في تفسيره، والكواشي في تلخيص التفسير والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن.

وتسمى أيضًا بسورة (الذاريات) بدون (الواو) اقتصارًا على الكلمة التي لم تقع في غيرها من سور القرآن، وكذلك عنونها الترمذي في جامعه وجمهور المفسرين وكذلك هي في المصاحف المشرقية والمغربية باسم (الذاريات)، ووجه التسمية أن هذه الكلمة لم تقع بهذه الصيغة في غيرها من سور القرآن، والذاريات هي الريح التي تعصف عصفًا.

أسباب نزول بعض آيات سورة الذاريات:

لم يرد في معظم كتب التفسير أسباب نزول عن سورة الذاريات كاملة ولكن ورد حديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يفسر سبب نزول السورة، وينص هذا الحديث الشريف على أنه روى الحسن بن محمد بن الحنفية حيث قال: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث سرية فأصابوا وغنموا، فجاء قوم بعدما فرغوا -لم يشهدوا الغنيمة-، فنزل قول الله -تبارك وتعالى- (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم) - الذاريات:19، حيث جعلت هذه الآية في الأموال حقوقًا غير الزكاة يدفعها الأغنياء للفقراء، والله أعلم.

ومن ذلك أيضا الآيتان (54- 55) قال السيوطي: وأخرج أيضا ابن منيع وابن راهويه والهيثم بن كليب في مسانيدهم من طريق مجاهد عن علي قال: لما نزلت {فتول عنهم فما أنت بملوم} لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة، إذ أُمِرالنبي -صلى الله عليه وسلم- أن يتولى عنا فنزلت:{ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } فطابت أنفسنا.

وأخرج ابن جريرعن قتادة قال: ذكر لنا أنه لما نزلت { فتول عنهم } الآية اشتد على أصحاب رسول الله -صلى االله عليه وسلم- ورأوا أن الوحي قد انقطع، وأن العذاب قد حضر، فأنزل الله { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين }.

فضائل سورة الذاريات

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

موضوعات سورة الذاريات

1- افتُتِحَت هذه السُّورةُ بالقَسَمِ مِنَ اللهِ تعالى ببَعضِ مَخلوقاتِه على أنَّ البَعثَ والجزاءَ كِلاهما حَقٌّ.

2- إبطالُ مَزاعِمِ المُكَذِّبينَ، ووعيدُهم بعذابِ النَّارِ.

3- بيانُ ما أعَدَّه اللهُ سُبحانَه لعبادِه المُتَّقينَ.

4- ذِكر طَرَف مِن قَصَصِ الأنبياءِ: إبراهيمَ، ولُوطٍ، وهُودٍ، وصالحٍ، ومُوسى، ونُوحٍ، عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ.

5- ذكر ما يدُلُّ على كَمالِ قُدرةِ اللهِ تعالى، وعلى سَعةِ رَحمتِه.

6- تقريرُ أنَّ اللهَ ما خَلَق الجِنَّ والإنسَ إلَّا لعبادتِه.

7- توعُّدُ المُشرِكينَ بأنْ يَنالَهم نَصيبٌ مِنَ العَذابِ مِثلُ نَصيبِ نُظَرائِهم مِنَ المكَذِّبينَ، ووَعيدُ الكافِرينَ مِن يَومِهم الَّذي يُوعَدونَ.

مقاصد سورة الذاريات

- تحقيق وقوع البعث والجزاء، وإبطال مزاعم المكذبين به وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ورميهم بأنهم يقولون بغير تثبت، ووعيدهم بعذاب يفتنهم.

- وَعْدُ المؤمنين بنعيم الخلد، وذِكْر ما استحقوا به تلك الدرجة من الإيمان والإحسان.

- قَسَمُ الله سبحانه بمخلوقات من مخلوقاته، لها آثارها الواضحة، وظواهرها الشاهدة، ومنافعها التي لا ينكرها أحد، ولا يجحد عقلٌ فضلها على الإنسان، والحيوان، والنبات؛ فإن الرياح تسوق الأمطار إلى جميع الأقطار، وتدفع السفن في البحار، تحمل الأمتعة والأثقال والمسافرين، وتمخر عباب البحار، فتسهل كل صعب، وتقرب كل بعيد، كل هذا مما يقع تحت العِيان، ولا يستطيع أَن ينكره إنسان، كما أَن ما يتفاوت الناس فيه من أحوال، وما يجري عليهم من أحداث، وما يختلفون فيه من منازل وأرزاق، لا يكون إلاَّ بتقدير العزيز العليم، وبتسخير من الحكيم الخبير.

- عَرْضُ مشهد ترغيبي من مشاهد يوم القيامة يتعلق بعباده المتقين، الذين بلغوا مرتبة الإحسان بأعمالهم في رحلة امتحانهم، وهم يُنعَّمُون في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم من فيوض عطاءاته.

- حثٌّ على التفكر في آيات ربوبية الله وإلهيته في الأرض وفي الأنفس، موجَّه من الله بالخطاب المباشر للذين لم يؤمنوا بعدُ، ويتوهمون أن آلهتهم من دون الله، هي التي ترزقهم من الأرض، فأبان الله لهم أن رزقهم في السماء بأوامر ربانية، وكذلك ما يوعدون من جزاء بأوامر ربانية، وأقسم سبحانه بربوبيته للسماء والأرض على أن هذا حق مماثل لما ينطقون بألسنتهم في حركة حياتهم.

- اختصت السورة طائفة من الرسل اشتدت معاناتهم مع أُممهم وأقوامهم، فذكرت إبراهيم، وموسى عليهما السلام، وعرضت للأمم، التي أوغلت في الطغيان، وأُغرقت في التجبر من أمثال عاد، وثمود، وقوم نوح، فلاقت أشد النكال، وأسوأ المآل.

- حديثٌ عن مظاهر القدرة ببناء السموات وامتدادها، وفرش الأرض، وبسطها، وتمهيدها، وتعدد المخلوقات وازدواجها، مما لا يتحقق إلا بقدرة لا يقادر قدرها، وحكمة لا يدرك كنهها، ويقين يدفعنا إلى صدق الإيمان، ويسوقنا إلى الفرار إلى الله، والاعتماد عليه دون سواه.

- خُتمت السورة ببيان الغرض الأسمى، والمقصد الأعلى، والغاية العليا من خلق الإنسان والجان، وهي توحيد الله وعبادته، ثم تهديد الكافرين بسوء العاقبة والمصير.

أٍسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

علاقة سورة الذاريات بجلب الرزق

لم يثبت لسور القرآن ومنه سورة الذاريات فضل محدد، إلا أنه من خلال تجربة البعض مع سورة الذاريات يقول: كنت أقرأها بنية الرزق وكذلك بنية الاجتهاد في العمل الصالح، وكنت أستذكر الله كثيرًا، ليلًا ونهارًا، والحمد لله، لقد استجاب الله لي، حيث بدأت أشعر بأن أبواب الرزق والخير تُفتح لي من حيث لا أحتسب وبدأت أيضًا ألاحظ كثرة المال والأرزاق المتعددة التي مَنَّ بها الله عليَّ ولا زلت حتى الآن أستكثرُ من قراءة سورة الذاريات كل يوم بعد صلاة العشاء، وأسال الله أن يُديم عليّ هذا الخير الذي رزقني به.

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