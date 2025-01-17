مقتل سائق وإصابة 12 سائحًا روسيًّا بحادث مروري في سريلانكا

قتل سائق سريلانكي وأصيب 12 سائحًا روسيًّا في حادث اصطدام حافلة سياحية بشاحنة في سريلانكا، حسب موقع Adaderana الإخباري.

اصطدام حافلة سياحية بشاحنة في سريلانكا

ووفقا للبيانات المتاحة، قالت شبكة «روسيا اليوم»، إن الحافلة التي كانت تقل مجموعة تضم نحو 30 سائحا روسيا اصطدمت بشاحنة كانت تنقل الإسمنت على طريق سريع ولقي سائق الحافلة مصرعه، بينما أصيب 12 سائحا بجروح تم نقل معظمهم إلى المستشفى.

سفارة روسيا في كولومبو

من جهتها، أفادت سفارة روسيا في كولومبو بأن المواطنين الروس لم يلجأوا حتى الآن لطلب المساعدة من السفارة.

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