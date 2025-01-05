اكتشاف خمس مجرّات قزمة قريبة من الأرض

اكتشف علماء الفلك خمس مجرات قزمة قريبة من الأرض وتشكل ترتيبا مثاليا كعقد من اللؤلؤ الكوني.

وتتحرك بعض هذه المجرات بشكل متناغم نتيجة لجاذبيتها المشتركة، بينما تتصارع أخرى في "حرب كونية" تسحب الغاز والنجوم بعيدا عن بعضها بعضا.

مجرات قزمة قريبة من الأرض وتشكل ترتيبا مثاليا كعقد من اللؤلؤ الكوني

وتقع هذه المجرات القزمة على بعد 117 مليون سنة ضوئية فقط من الأرض، وهي مجرات صغيرة وخافتة وغنية بالغازات، ومع ذلك، جميعها تشهد تكون نجوم جديدة، وهو أمر غير معتاد لمجرات قزمة في مجموعة.

وقال كريستيان سابيو، قائد الفريق من جامعة سيئول: "إن هذه المجرات صغيرة، خافتة، وغنية بالغاز، ومع ذلك فإنها تشهد جميعها تشكيل نجوم جديدة، وهو أمر مفاجئ لمجرات قزمة تتواجد ضمن مجموعة." وأضاف أن ما يميز هذا الاكتشاف بشكل خاص هو الترتيب شبه المثالي لهذه المجرات في السماء، حيث تشكل سلسلة واضحة من "اللؤلؤ الكوني".

وتم اكتشاف هذه المجرات باستخدام بيانات من "مسح سلوين الرقمي للسماء" (SDSS)، الذي قام برسم خرائط لربع السماء في تفاصيل دقيقة، بالإضافة إلى البيانات التي جمعها العديد من المسوحات الفلكية الأخرى.

وتمثل المجرات القزمة عوالم منخفضة الكتلة ذات تعداد نجمي منخفض، ما يجعلها عادة خافتة من حيث الإضاءة. وكتلة هذه المجرات الخمس مجتمعة تقدر بنحو 60.2 مليار ضعف كتلة الشمس، وهو رقم صغير جدا بالمقارنة مع مجرتنا، درب التبانة، التي تقدر كتلتها بنحو 1.5 تريليون ضعف كتلة الشمس.

كتلة تعادل 275 مليون شمس

وأكبر هذه المجرات D2 تمتلك كتلة تعادل 275 مليون شمس، بينما أصغرها، المسماة D4، كتلتها لا تتجاوز 14.7 مليون كتلة شمسية. وعلى الرغم من أن هذه المجرات تتشابه في العديد من الخصائص التي تتمتع بها المجرات القزمة بشكل عام، مثل صغر الحجم، الخفوت في اللمعان، واحتوائها على غازات بكميات كبيرة. ولكن في الوقت نفسه، تعتبر هذه المجرات استثناءً ملحوظًا في حالتها الخاصة من حيث تجمعها معًا في هذا الترتيب المتناغم.

ومن النادر جدا أن تتجمع مجرات قزمة معا بهذه الطريقة؛ حيث لا توجد سوى نسبة أقل من 5% من المجرات القزمة التي تجد رفقة قريبة، والفرصة في العثور على خمس مجرات قزمة متجمعة مثل هذه تبلغ أقل من 0.004%.

ويقول سابيو: "هذا الترتيب الغريب يثير تساؤلا: هل هذا التنسيق مجرد صدفة، أم أنه يشير إلى علاقة أعمق مرتبطة بتكوين هذه المجرات وتطورها؟".

ويضيف أنه من المثير للاهتمام أن ثلاث من هذه المجرات، D1 وD2 وD5، تشترك في نفس اتجاه الدوران، ما يزيد من تميز هذا الترتيب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.