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رياضة

كأس ملك إسبانيا، ريال مدريد يتقدم على سيلتا فيجو بهدف في الشوط الأول

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يتقدم فريق ريال مدريد، علي سيلتا فيجو، بهدف دون رد في الشوط الأول من المباراة التي تجري الآن، على ملعب سانتياجو برنابيو، في دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وسجل كيليان مبابي هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37.

 

تشكيل ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: فيران جارسيا - أنطونيو روديجير - راؤول أسينسيو - لوكاس فاسكيز. 

خط الوسط: داني سيبايوس - أوريلين تشواميني - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي - إبراهيم دياز.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وسيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا

ويشهد تاريخ مواجهات ريال مدريد مع سيلتا فيجو في كأس ملك إسبانيا تفوقا للنادي الملكي في مجمل النتائج، حيث التقى الفريقان في 17 مباراة ضمن البطولة العريقة، وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيجو 8 مرات، وحسم التعادل 4 مباريات وفاز سيلتا فيجو 5 مرات.

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