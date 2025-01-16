الخميس 16 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أمريكا تفرض عقوبات على رئيس مجلس السيادة السوداني

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مالية على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

عقوبات أمريكية على البرهان 

وتجدر الإشارة إلى أن قرار فرض العقوبات على البرهان  يأتي بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات أمريكية على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز، عن 3 مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن العقوبات تهدف لإظهار استهداف الولايات المتحدة لطرفي الصراع بالمثل، ودفعهم باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية.

البرهان يذهب إلى ود مدني 

ويأتي هذا الخبر بعد ساعات من وصول رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، لمدينة ود مدني بعد سيطرة الجيش السوداني على المدينة التي خضعت لسيطرة الدعم السريع على مدى عام كامل.

وفي وقت سابق أشار البرهان  إلى أن  هناك جهات دولية تسعى لفرض عقوبات عليه، قائلا "أي عقوبات تفرض علينا مقابل خدمة البلد فنحن نرحب بها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرهان ود مدني عقوبات أمريكية على البرهان مجلس السيادة السوداني حميدتي الجيش السوداني

مواد متعلقة

البرهان: السودان يواجه مؤامرة تحيكها أطراف دولية وإقليمية للنيل من وحدته

البرهان: السودان تواجه حربا ممنهجة من عدة أطراف
ads

الأكثر قراءة

جوميز يتصدر التريند بعد خسارته الساحقة من الهلال 0/9 وسخرية من الجماهير

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة الونش

وزير التعليم الأسبق أحمد جمال الدين موسى يقدم رؤية شاملة لتطوير مقترح نظام البكالوريا

مبلغ خرافي في موسمين، تفاصيل عرض الهلال السعودي لإغراء محمد صلاح

مدبولي: مش هنحرق أصول الدولة ولا هنبيعها بسعر غير مناسب

تصل لحد الضباب وتسبب انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة غدا الجمعة وحتى الأحد المقبل

لو هتشتري شقة جديدة، خطوات ومستندات نقل ملكية عدادات الكهرباء

الدوري السعودي، أول تعليق من جوميز بعد خسارة الفتح بـ 9 أهداف أمام الهلال

منوعات

المزيد

تدمير 200 لوحة، حرائق لوس أنجلوس تلتهم أعمال هانتر بايدن

مقتل شخصين في هجوم بسكين داخل مدرسة بسلوفاكيا

خطط الطلاب لقضاء إجازة منتصف العام، تلميذ بمدرسة لغات: «هشتغل في الخردة» (فيديو)

تحذير من خطر وقوع زلزال قوي في اليابان بحلول عام 2055

المزيد

خدمات

المزيد

بكام الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلي؟

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس 16 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

خريطة السرعات المقررة على الطرق لقائدي المركبات وعقوبة المخالف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بيان المراد بالنصيحة في حديث النبي «الدين النصيحة»

دعاء الفرج والرزق في ليلة الجمعة

ما حكم البيع بطريقة "الدروب شيبنج"؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية