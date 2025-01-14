محافظ بني سويف يلتقي إحدى متدربات برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية التعاون المستمر بين المحافظة والأكاديمية الوطنية للتدريب، بهدف الارتقاء بقدرات الكوادر البشرية وتعزيز مهاراتهم بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة من التنمية والإدارة المحلية الحديثة.

محافظ بني سويف يلتقي إحدى المتدربات

جاء ذلك خلال لقائه، بمكتبه اليوم، السيدة أسماء النص عبد العظيم، المرشحة ضمن البرنامج التدريبي "المرأة تقود للتنفيذيات" الذي تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث شهد اللقاء: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ.

برنامج المرأة تقود للتنفيذيات

أكد محافظ بني سويف، دعمه الكامل لمبادرات التدريب والتطوير، بإعتبارها محورًا رئيسيًا لتحسين الأداء الإداري، موجهًا بتوفير كافة سبل الدعم للمتدربة خلال فترة التدريب الميداني بالمحافظة الذي يستمر نحو شهر تنتهي في 10 فبراير المقبل، حيث يهدف البرنامج إلى إكساب المتدربة مهارات الإدارة العامة من خلال حزمة تدريبية متكاملة تشمل المعرفة والأدوات العملية الضرورية لتعزيز كفاءة العمل بالمحليات.

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