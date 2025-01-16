الخميس 16 يناير 2025
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رئيس مدينة الزقازيق يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية

رئيس مركزالزقازيق
رئيس مركزالزقازيق يتابع العمل بالمراكزالتكنولوجية بالوحدات

 قام المحاسب  شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بتكليف أحمد طنطاوى نائب رئيس المركز بتفقد أعمال المركز التكنولوجي بـ الوحدة المحلية بيشة قايد، فيما يتعلق بإنجاز وإنهاء ملفات التصالح، وذلك في مخالفات البناء والإجابة على استفسارات المسؤولين عن ملفات التصالح لتسهيل أعمالهم على أرض الواقع،  وذلك لسرعة الانتهاء من هذه  الملفات لخدمة وراحة المواطنين.

 

متابعة الحملة المكلفة برفع التعديات من الطرق 

 قام رئيس مركز ومدينة الزقازيق منذ الصباح بمتابعة الحملة المكلفة برفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام، حيث بدأت الحملة بمنطقة موقف المنصورة وعلى امتداد الطريق، وأسفرت الحملة عن رفع حالات الإشغالات وتسليمها إلى المخازن العمومية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

استمرار شن حملات الإشغالات 

 وأكد رئيس مركز ومدينة الزقازيق استمرار ومواصلة شن حملات رفع الإشغالات بواسطة الأجهزة التنفيذية بالمركز من الشوارع والميادين وحرم الطريق، لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام خاصة التي تؤثر على حركة المرور والسيارات بالاضافة إلى رفع المخلفات التي يسببها الباعة الجائلين للحفاظ على الشوارع نظيفة لتظهر بالمظهر الحضاري اللائق، حرصا على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة المركز التكنولوجى والمكاتب المرتبطة 

كما قام شعبان أبو الفتوح رئيس المركز بالمتابعة والإشراف على أعمال المركز التكنولوجي والمكاتب المرتبطة بإنجاز وإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، وذلك لسرعة الانتهاء من هذه الملفات لخدمة وراحة المواطنين.

 

انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية 

 أكد رئيس مدينة الزقازيق على انتظام العمل بكافة المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز خلال الفترة الصباحية والمسائية وذلك لتكثيف نسب تنفيذ ومعدلات الأداء لإنهاء كافة ملفات التصالح، مؤكدا على ضرورة تذليل كافة العقبات أولا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين طبقا للقانون لأن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء للارتقاء والنهوض بخدمات المراكز والمدن والمتابعة الشخصية من رؤساء المراكز والمدن للأعمال بالمركز التكنولوجي بنطاق كل مركز على حدة.

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المحاسب شعبان ابوالفتوح رئيس مركز الزقازيق أحمد طنطاوي نائب رئيس المركز تفقد اهمال المركز التكنولوجى الوحدة المحلية قرية بيشة قايد محافظة الشرقية

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